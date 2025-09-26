Mejores momentos | Capítulo 28
Laura y César hacen un trato con Saúl: 24 horas de libertad a cambio de información… ¿aceptará?
La abogada y el mexicano han utilizado su única baza posible para conseguir las pruebas necesarias que podrían reabrir el caso del asesinato de Roberto Hurtado.
Ahora que saben que Saúl haría y diría lo que fuese necesario para salir de la cárcel, Laura y César van a hacer todo lo posible para conseguir la libertad del hombre. Y parece… ¡que lo han conseguido!
Los dos amigos se han vuelto a reunir con él, y tras comentarle todo lo que habían estado pensando desde la última vez que hablaron con él, le han propuesto un trato: la libertad durante 24 horas a cambiado de información.
Al principio el preso se ha negado, alegando que 24 horas no era nada, pero parece que poco a poco, la idea le va convenciendo poco a poco, y al final, se ha decidido a contarles algo más sobre lo que sucedió aquella noche.
“Sé que la nota de suicidio es falsa”, ha afirmado sin contar nada más. Para César y Laura, eso ha bastado: le han dado el permiso de un día afuera y le han prometido que solamente es el comienzo de lo que pueden llegar a lograr.
¿Será verdad? ¿Estarán tomando la decisión correcta?
