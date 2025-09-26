Mejores momentos | Capítulo 28
“Pensé que venías a decirme que me echas de menos”: César va a buscar a Amanda y esta le deja plantado
El hombre se ha acercado a contarle todas las novedades sobre la salida de Saúl, pero Amanda necesita olvidar y guardar el pasado de su familia bajo llave.
El asesinato de Roberto Hurtado, su relación con la familia Oramas y la obsesión de César con cerrar el caso está destrozando el matrimonio de Amanda y César.
Tras el conflicto de su marido con su padre, Amanda se ha marchado a la casa de campo de su hermano, y cuando ha regresado, se ha encontrado a su marido en la puerta, listo para comentarle las novedades.
“Mañana sueltan a Saúl Gaza”, ha comentado pensando que a Amanda le emocionaría saber que, al descubrir todas las respuestas, por fin podrían dejar el pasado atrás. Pero parece que ha conseguido todo lo contario.
“Pensé que venías a decirme que me echas de menos”, ha respondido dolida al ver que su marido seguía obcecado en sacar a relucir un pasado que ya hacía mucho tiempo que se había olvidado.
Triste y decepcionada, Amanda ha entrado en casa dejando a César fuera. ¿Qué ocurrirá cuando Saúl salga de la cárcel?
