“Pensé que venías a decirme que me echas de menos”: César va a buscar a Amanda y esta le deja plantado

El asesinato de Roberto Hurtado, su relación con la familia Oramas y la obsesión de César con cerrar el caso está destrozando el matrimonio de Amanda y César.

Tras el conflicto de su marido con su padre, Amanda se ha marchado a la casa de campo de su hermano, y cuando ha regresado, se ha encontrado a su marido en la puerta, listo para comentarle las novedades.

“Mañana sueltan a Saúl Gaza”, ha comentado pensando que a Amanda le emocionaría saber que, al descubrir todas las respuestas, por fin podrían dejar el pasado atrás. Pero parece que ha conseguido todo lo contario.

“Pensé que venías a decirme que me echas de menos”, ha respondido dolida al ver que su marido seguía obcecado en sacar a relucir un pasado que ya hacía mucho tiempo que se había olvidado.

Triste y decepcionada, Amanda ha entrado en casa dejando a César fuera. ¿Qué ocurrirá cuando Saúl salga de la cárcel?