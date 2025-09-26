Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 28

“Pensé que venías a decirme que me echas de menos”: César va a buscar a Amanda y esta le deja plantado

El hombre se ha acercado a contarle todas las novedades sobre la salida de Saúl, pero Amanda necesita olvidar y guardar el pasado de su familia bajo llave.

César va a buscar a Amanda y esta le deja plantado

Publicidad

El asesinato de Roberto Hurtado, su relación con la familia Oramas y la obsesión de César con cerrar el caso está destrozando el matrimonio de Amanda y César.

Tras el conflicto de su marido con su padre, Amanda se ha marchado a la casa de campo de su hermano, y cuando ha regresado, se ha encontrado a su marido en la puerta, listo para comentarle las novedades.

“Mañana sueltan a Saúl Gaza”, ha comentado pensando que a Amanda le emocionaría saber que, al descubrir todas las respuestas, por fin podrían dejar el pasado atrás. Pero parece que ha conseguido todo lo contario.

“Pensé que venías a decirme que me echas de menos”, ha respondido dolida al ver que su marido seguía obcecado en sacar a relucir un pasado que ya hacía mucho tiempo que se había olvidado.

Triste y decepcionada, Amanda ha entrado en casa dejando a César fuera. ¿Qué ocurrirá cuando Saúl salga de la cárcel?

Eduardo Velasco: “Multaría a la clase política por pensar más en sus ombligos que en las necesidades de este país”

Eduardo Velasco: “Multaría a la clase política por pensar más en sus ombligos que en las necesidades de este país”

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

César va a buscar a Amanda y esta le deja plantado

“Pensé que venías a decirme que me echas de menos”: César va a buscar a Amanda y esta le deja plantado

Octavio pide perdón a Amanda por todo lo que ha sucedido los últimos meses

“Necesito que seas feliz”: Octavio pide perdón a Amanda por todo lo que ha sucedido los últimos meses

Laura y César hacen un trato con Saúl: 24 horas de libertad a cambio de información

Laura y César hacen un trato con Saúl: 24 horas de libertad a cambio de información… ¿aceptará?

David se abre en canal con Julia y acaban dando rienda suelta a su pasión
Mejores momentos | Capítulo 28

David se abre en canal con Julia y acaban dando rienda suelta a su pasión

David revisa las cosas de su madre… ¡y acaba encontrando el resto de la carta de Roberto Hurtado!
Mejores momentos | Capítulo 28

David revisa las cosas de su madre… ¡y acaba encontrando el resto de la carta de Roberto Hurtado!

Octavio calma de forma magistral las protestas de Oramas y deja como culpable a César
Mejores momentos | Capítulo 27

Octavio calma de forma magistral las protestas de Oramas y deja como culpable a César

El empresario, tras el acoso a su familia y todas las pérdidas gananciales que ha tenido por culpa de las protestas del pueblo, ha decidido sacar la cara para solucionar el problema cuanto antes.

Julia pierde el control sobre si misma… ¡y acaba besando a David!
Mejores momentos | Capítulo 27

Julia pierde el control sobre si misma… ¡y acaba besando a David!

El marido de Patricia ha buscado consuelo en la joven mexicana y esta se ha dejado llevar por un impulso.

Patricia se derrumba delante de David

“Te prometo que cuando dé a luz todo va a cambiar”: Patricia se derrumba delante de David

“El tiempo se acaba”: esta es la amenaza que ha recibido Octavio Oramas

“El tiempo se acaba”: esta es la amenaza que ha recibido Octavio Oramas… ¿de quién será?

Amanda y César estallan el uno contra el otro tras la visita de Octavio

“No soy la única que no puede aceptar la verdad sobre su familia”: Amanda y César estallan el uno contra el otro tras la visita de Octavio

Publicidad