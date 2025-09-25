Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna teme que don Pedro le haya chantajeado en su testamento

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Irene, se quedará sin palabras tras la repentina muerte de su hermano, de hecho, empieza a sospechar de Damián.

Digna, al enterarse de la muerte de su marido, teme por las consecuencias que pueda traerle la lectura del testamento. ¿Habrá dejado una confesión firmada donde la inculpe por la muerte de Jesús?

Por su parte en la casa de la Reina, Damián, nervioso por su implicación, comunica a la familia la noticia de la muerte de don Pedro.

En la empresa, Carmen defiende a Marta frente a Tasio, que se siente cada vez más abrumado por las responsabilidades en la fábrica. ¡Se deja llevar con a bebida!

Carmen, muy preocupada, le contará a Andrés lo sucedido y él se angustiará por el estado mental de su hermana.

¡No te pierdas todo lo que pasará en el próximo capítulo de Sueños de libertad!