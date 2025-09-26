Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 28

David revisa las cosas de su madre… ¡y acaba encontrando el resto de la carta de Roberto Hurtado!

David necesita respuestas para curar sus traumas del pasado, y lo que ha encontrado solamente le ha hecho tocar fondo.

David revisa las cosas de su madre… ¡y acaba encontrando el resto de la carta de Roberto Hurtado!
David necesita respuestas de inmediato. La llegada de César buscando a su padre ha provocado que sus pesadillas sobre lo que presenció de niño crezcan de manera considerable, y necesita acabar con ellas cuanto antes.

Junto a Carmen, David ha rebuscado entre las cosas de su madre que Amanda trajo de la casa de la playa, y aunque no sabía lo que estaba buscando, también sabía que, si lo encontraba, lo sabría.

Mientras la empleada rebuscaba entre uno de los libros favoritos de la difunta mujer, un papel se ha caído de dentro, y lo que ha descubierto, al leerla, le ha dejado de piedra: ¡era el resto de la carta de suicidio de Roberto Hurtado!

Gracias a ello, David ha descubierto que no solamente no se trataba de una carta de suicidio, sino que Octavio Oramas tomó ciertas decisiones que pusieron en riesgo muchas vidas.

¿De qué se trataría? ¿Podría llegar a ser tan grave como para acabar con la vida de Roberto Hurtado?

Julia pierde el control sobre si misma… ¡y acaba besando a David!

Julia pierde el control sobre si misma… ¡y acaba besando a David!

Series

David se abre en canal con Julia y acaban dando rienda suelta a su pasión
Capítulo 28

David se abre en canal con Julia y acaban dando rienda suelta a su pasión

David revisa las cosas de su madre… ¡y acaba encontrando el resto de la carta de Roberto Hurtado!
Capítulo 28

David revisa las cosas de su madre… ¡y acaba encontrando el resto de la carta de Roberto Hurtado!

Octavio calma de forma magistral las protestas de Oramas y deja como culpable a César
Capítulo 27

Octavio calma de forma magistral las protestas de Oramas y deja como culpable a César

El empresario, tras el acoso a su familia y todas las pérdidas gananciales que ha tenido por culpa de las protestas del pueblo, ha decidido sacar la cara para solucionar el problema cuanto antes.

Julia pierde el control sobre si misma… ¡y acaba besando a David!
Capítulo 27

Julia pierde el control sobre si misma… ¡y acaba besando a David!

El marido de Patricia ha buscado consuelo en la joven mexicana y esta se ha dejado llevar por un impulso.

