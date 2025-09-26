David revisa las cosas de su madre… ¡y acaba encontrando el resto de la carta de Roberto Hurtado!

David necesita respuestas de inmediato. La llegada de César buscando a su padre ha provocado que sus pesadillas sobre lo que presenció de niño crezcan de manera considerable, y necesita acabar con ellas cuanto antes.

Junto a Carmen, David ha rebuscado entre las cosas de su madre que Amanda trajo de la casa de la playa, y aunque no sabía lo que estaba buscando, también sabía que, si lo encontraba, lo sabría.

Mientras la empleada rebuscaba entre uno de los libros favoritos de la difunta mujer, un papel se ha caído de dentro, y lo que ha descubierto, al leerla, le ha dejado de piedra: ¡era el resto de la carta de suicidio de Roberto Hurtado!

Gracias a ello, David ha descubierto que no solamente no se trataba de una carta de suicidio, sino que Octavio Oramas tomó ciertas decisiones que pusieron en riesgo muchas vidas.

¿De qué se trataría? ¿Podría llegar a ser tan grave como para acabar con la vida de Roberto Hurtado?