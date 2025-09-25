CONTENIDO EXCLUSIVO
Descubre cómo se grabó la muerte de don Pedro a manos de Damián en Sueños de libertad
Los actores Juanjo Puigcorbé y Nancho Novo nos cuentan cómo fue grabar esa épica escena.
La muerte de don Pedro ha llegado a Sueños de libertad. Después de muchos capítulos enfermo, el personaje que interpreta Juanjo Puigcorbé ha muerto a manos de Damián, interpretado por Nancho Novo.
A pesar de que don Pedro tenía los días contados por una grave enfermedad, ha sido Damián de la Reina, en un episodio de locura, quien ha acabado con su vida. ¡Le ha ahogado con una almohada!
"Don Pedro muere matando"
Hablamos con los dos intérpretes protagonistas, y Puigcorbé nos contaba que el día de la muerte no fue su último día de rodaje, aun le quedaba un día más de grabación.
"La enfermedad ha ido degradando a don Pedro"; confesaba. Ya en la última escena, don Pedro, moribundo, postrado en la cama, tiene la última y más dura conversación con Damián de la Reina donde le reconoce que dejó morir a su hijo en vez de salvarle.
"Ha sido muy emocionante", ha revelado Nancho Novo, quien comentaba que tenían que tener "mucha concentración actoral". De hecho, su personaje, sufría un momento de "locura transitoria" al enterarse de que Pedro dejó morir a su hijo Jesús, y por ello se arrebata y termina matando a don Pedro.
"Lo cuenta con mucho sadismo", ha señalado Nancho, en defensa del acto de su personaje... ¡Damián se convierte en un asesino!
No te pierdas todos los detalles de la jornada de rodaje de la muerte de don Pedro Carpena en Sueños de libertad.
