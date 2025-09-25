Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 27

“El tiempo se acaba”: esta es la amenaza que ha recibido Octavio Oramas… ¿de quién será?

Las protestas de Oramas están superando todas las expectativas y los manifestantes se rifan el cuello del empresario.

Julián López
Publicado:

El rechazo del acuerdo del Grupo Oramas con los Aparicio para contratar a una empresa inglesa ha provocado la ira en todos los trabajadores y habitantes del pueblo costero: muchos se quedarían sin trabajo y sin manera de alimentar a su familia, y no están dispuestos a pasar por ello.

Tanto Octavio como David y Amanda están sufriendo insultos y vejaciones por parte del pueblo, y cada día que pasa, las amenazas aumentan y se vuelven más graves.

En esta ocasión, Álvaro le ha dado un sobre negro a Octavio Oramas… ¡sin remitente! Nada más verlo, Octavio ya se imaginaba lo que contendría, y al leerlo, sus sospechas se han confirmado: “El tiempo se acaba”.

David ha intentado ayudar a su padre, pero este se ha negado y David le ha sido claro: “Recuerda que no puedes volver a contratar a los Aparicio sin el apoyo de la junta”, ha remarcado antes de marcharse.

Cuando este se ha ido, Octavio ha soltado la gran pregunta sin respuesta: ¿Qué van a hacer si no consiguen blanquear el dinero de los Aparicio?

Álvaro descubre el cuadro de Octavio en el taller del mecánico y llama a la policía… ¿detendrán a Humberto?

