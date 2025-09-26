Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 28

“Necesito que seas feliz”: Octavio pide perdón a Amanda por todo lo que ha sucedido los últimos meses

El empresario sabe que su hija está peleada con su marido y ha ido a buscarla para que no esté sola.

Octavio pide perdón a Amanda por todo lo que ha sucedido los últimos meses

Publicidad

Para Octavio Oramas, su bien más preciado siempre ha sido su hija Amanda, y desde que César se presentó en sus vidas, lo único que ha hecho ha sido empeorar la magnífica relación que ambos compartían. por eso, el empresario ha decido poner algo al fuego a sui batalla con el mexicano y dedicarse a lo realmente importante.

Pero no todo ha salido como él pensaba: su animada conversación con la madre de César acabó en un momento tenso que provocó una crisis más en la pareja. Imaginando que su hija estaría en la casa de campo de David con el corazón roto ha ido a buscarla para llevarla al mejor restaurante de Oramas: la gran mansión.

Padre e hija han comido junto a Mónica, y cuando esta se ha marchado, Octavio ha querido decirla algo muy importante: “Yo sé que he sido el responsable de que César y tu hayáis discutido, y de verdad lo lamento”, ha comenzado, afirmando que, aunque no lo pareciese, sabía perdonar.

“Soy capaz de hacer le pino puente si con eso os arregláis”, ha dicho con una sonrisa, afirmando que lo único que necesitaba era verla feliz.

¿Será verdad lo que dice? ¿O podría ser una artimaña de las suyas?

David se abre en canal con Julia y acaban dando rienda suelta a su pasión

David se abre en canal con Julia y acaban dando rienda suelta a su pasión

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

César va a buscar a Amanda y esta le deja plantado

“Pensé que venías a decirme que me echas de menos”: César va a buscar a Amanda y esta le deja plantado

Octavio pide perdón a Amanda por todo lo que ha sucedido los últimos meses

“Necesito que seas feliz”: Octavio pide perdón a Amanda por todo lo que ha sucedido los últimos meses

Laura y César hacen un trato con Saúl: 24 horas de libertad a cambio de información

Laura y César hacen un trato con Saúl: 24 horas de libertad a cambio de información… ¿aceptará?

David se abre en canal con Julia y acaban dando rienda suelta a su pasión
Mejores momentos | Capítulo 28

David se abre en canal con Julia y acaban dando rienda suelta a su pasión

David revisa las cosas de su madre… ¡y acaba encontrando el resto de la carta de Roberto Hurtado!
Mejores momentos | Capítulo 28

David revisa las cosas de su madre… ¡y acaba encontrando el resto de la carta de Roberto Hurtado!

Octavio calma de forma magistral las protestas de Oramas y deja como culpable a César
Mejores momentos | Capítulo 27

Octavio calma de forma magistral las protestas de Oramas y deja como culpable a César

El empresario, tras el acoso a su familia y todas las pérdidas gananciales que ha tenido por culpa de las protestas del pueblo, ha decidido sacar la cara para solucionar el problema cuanto antes.

Julia pierde el control sobre si misma… ¡y acaba besando a David!
Mejores momentos | Capítulo 27

Julia pierde el control sobre si misma… ¡y acaba besando a David!

El marido de Patricia ha buscado consuelo en la joven mexicana y esta se ha dejado llevar por un impulso.

Patricia se derrumba delante de David

“Te prometo que cuando dé a luz todo va a cambiar”: Patricia se derrumba delante de David

“El tiempo se acaba”: esta es la amenaza que ha recibido Octavio Oramas

“El tiempo se acaba”: esta es la amenaza que ha recibido Octavio Oramas… ¿de quién será?

Amanda y César estallan el uno contra el otro tras la visita de Octavio

“No soy la única que no puede aceptar la verdad sobre su familia”: Amanda y César estallan el uno contra el otro tras la visita de Octavio

Publicidad