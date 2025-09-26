Mejores momentos | Capítulo 28
“Necesito que seas feliz”: Octavio pide perdón a Amanda por todo lo que ha sucedido los últimos meses
El empresario sabe que su hija está peleada con su marido y ha ido a buscarla para que no esté sola.
Para Octavio Oramas, su bien más preciado siempre ha sido su hija Amanda, y desde que César se presentó en sus vidas, lo único que ha hecho ha sido empeorar la magnífica relación que ambos compartían. por eso, el empresario ha decido poner algo al fuego a sui batalla con el mexicano y dedicarse a lo realmente importante.
Pero no todo ha salido como él pensaba: su animada conversación con la madre de César acabó en un momento tenso que provocó una crisis más en la pareja. Imaginando que su hija estaría en la casa de campo de David con el corazón roto ha ido a buscarla para llevarla al mejor restaurante de Oramas: la gran mansión.
Padre e hija han comido junto a Mónica, y cuando esta se ha marchado, Octavio ha querido decirla algo muy importante: “Yo sé que he sido el responsable de que César y tu hayáis discutido, y de verdad lo lamento”, ha comenzado, afirmando que, aunque no lo pareciese, sabía perdonar.
“Soy capaz de hacer le pino puente si con eso os arregláis”, ha dicho con una sonrisa, afirmando que lo único que necesitaba era verla feliz.
¿Será verdad lo que dice? ¿O podría ser una artimaña de las suyas?
