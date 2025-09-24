Martín Pallín, en la 'Mesa de la Justicia': "Televisar el juicio a Begoña Gómez ya sería un jurado popular"

Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, será enjuiciada por un jurado popular en caso de que finalmente la causa por la que es investigada llegue a juicio. Así lo ha señalado el juez Juan Carlos Peinado en un auto dentro de la pieza separada por la que investiga a Begoña Gómez por supuesta malversación de caudales públicos. "En principio me llama la atención porque no es normal, hay delitos que son competencia del jurado pero no tienen 'vis attractiva'", señala el magistrado José Antonio Martin Pallín, tras reconocer que la Ley del Jurado obliga a que este caso sea juzgado por un jurado popular.

"Es uno de los delitos previstos en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado para que sea enjuiciado por un tribunal del jurado, por lo tanto la actuación procesal (del juez Peinado) es correcta", abunda en la Mesa de la Justicia de Espejo Público el magistrado Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. "Otra cosa es que yo no soy partidario de la Ley del Jurado,- añade Ruiz de Lara-. Yo creo que cualquier causa penal debería ser enjuiciada por jueces profesionales porque considero que es una profesión técnica y están más exentos de influencias externas o de presiones mediáticas".

"En este caso, mejor jurado profesional"

"En el caso Begoña, igual que en el del hermano de Pedro Sánchez o el del Fiscal General estamos en supuestos en el que por su trascendencia deberían ser juicios televisados y así tendríamos una especie de jurado popular de todos los ciudadanos que quisieran, qué mejor forma de que los ciudadanos se formen su criterio", considera Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. "Deduzco que tú eres partidario en este caso de un jurado profesional", le pregunta Susanna Griso. "En este caso concreto, en otros no, yo siempre he sido partidario del jurado", responde el magistrado.

Para este magistrado es llamativo que el juez Peinado cite un sábado por la tarde a Begoña Gómez, a su asistente, Cristina Álvarez, y al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, todos ellos imputados en esta causa, para comunicarles la transformación del procedimiento en un juicio ante el Tribunal del Jurado. "Aprovechar que está de guardia es para su comodidad, pero también hay que pensar en la comodidad de los ciudadanos", apunta el magistrado. La cita es el próximo sábado, 27 de septiembre, a las seis de la tarde en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.

