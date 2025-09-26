Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 27

“Te prometo que cuando dé a luz todo va a cambiar”: Patricia se derrumba delante de David

El hombre cada día se siente más solo y la mujer quiere estar a su lado, pero sabe que hasta que no termine toda la farsa, no podrán estar juntos.

Patricia se derrumba delante de David
  • [[LINK:INTERNO|||Article|||68d4e6fff585dd0007e87db9|||“El tiempo se acaba”: esta es la amenaza que ha recibido Octavio Oramas… ¿de quién será?]]

Publicidad

Julián López
Publicado:

David y Patricia cada día están más distanciados, y el hombre necesita cuanto antes el cariño y el amor que antes recibía de su mujer, porque se encuentra en el borde del precipicio, y lo sabe.

El plan de Patricia sale a la perfección: Julia besa a David y la mujer los pilla… ¡infraganti!

Hoy ha ido ha pasear por la playa descalzo, y, cuando ha vuelto, su mujer le ha visto los pies destrozados y no ha dudado en darle un poco de crema para conseguir que se recuperasen: “Te echo de menos”, ha dicho David, emocionado por recibir una muestra de cariño de su mujer después de tanto tiempo.

Patricia se ha quedado rota: “Te juro que esto no siempre será así”, le ha prometido con lágrimas en los ojos, achacando todos sus problemas a los cambios hormonales del embarazo.

“Pero si ni si quiera soportas que te toque”, ha respondido dolido al ver que, al acercarse, la mujer se separaba de él.” Intento entenderte, pero no me lo pones nada fácil”, ha dicho antes de marcharse.

En cuanto ha estado sola, patricia se ha echado a llorar. La situación cada día se vuelve más insostenible… ¿acabará contándole a su pareja la verdad?

Eduardo Velasco: “Multaría a la clase política por pensar más en sus ombligos que en las necesidades de este país”

Eduardo Velasco: “Multaría a la clase política por pensar más en sus ombligos que en las necesidades de este país”

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Octavio calma de forma magistral las protestas de Oramas y deja como culpable a César

Octavio calma de forma magistral las protestas de Oramas y deja como culpable a César

Julia pierde el control sobre si misma… ¡y acaba besando a David!

Julia pierde el control sobre si misma… ¡y acaba besando a David!

Patricia se derrumba delante de David

“Te prometo que cuando dé a luz todo va a cambiar”: Patricia se derrumba delante de David

“El tiempo se acaba”: esta es la amenaza que ha recibido Octavio Oramas
Mejores momentos | Capítulo 27

“El tiempo se acaba”: esta es la amenaza que ha recibido Octavio Oramas… ¿de quién será?

Amanda y César estallan el uno contra el otro tras la visita de Octavio
Mejores momentos | Capítulo 27

“No soy la única que no puede aceptar la verdad sobre su familia”: Amanda y César estallan el uno contra el otro tras la visita de Octavio

Juanjo Puigcorbé
CONTENIDO EXCLUSIVO

Descubre cómo se grabó la muerte de don Pedro a manos de Damián en Sueños de libertad

Los actores Juanjo Puigcorbé y Nancho Novo nos cuentan cómo fue grabar esa épica escena.

Digna
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna teme que don Pedro le haya chantajeado en su testamento

La matriarca teme que al cambiar su testamento haya dejado por escrito que fue ella quien mató a Jesús.

Don Pedro

Capítulo 401 de Sueños de libertad; 25 de septiembre: Damián culmina su venganza contra don Pedro

Damián asfixia a don Pedro... ¡En un ataque de locura!

Damián asfixia a don Pedro... ¡En un ataque de locura!

Don Pedro, en su lecho de muerte, le confiesa a Irene que él hizo que desapareciera José

Don Pedro, en su lecho de muerte, le confiesa a Irene que él hizo que desapareciera José

Publicidad