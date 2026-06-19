Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 586

El pasado de Valentina arruina su noche de pasión con Andrés, ¡no logra superar su bloqueo!

La joven estaba dispuesta a dar un paso más en su relación con el hijo de Damián, pero al final no ha podido ser.

El pasado de Valentina arruina su noche de pasión con Andrés, ¡no logra superar su bloqueo!

Publicidad

Andrés y Valentina han disfrutado de una bonita cita romántica en el campo. Sin embargo, ha acabado más pronto de lo previsto cuando la tormenta les ha pillado por sorpresa.

Ambos han llegado empapados a casa de los De la Reina y Manuela ha acomodado a Valentina en la habitación en la que había estado Fina, hasta hace unos días, para que allí se seque y se cambie de ropa.

Andrés y Valentina se quedan a solas y cuando el joven iba a salir de la habitación para que se cambiase, ella le ha dicho que no hace falta que se vaya.

Valentina está dispuesta a dar un paso más en su relación, pero de repente su pasado frena la pasión de Valentina dejando a Andrés preocupado y sin saber que ha pasado.

El terrible recuerdo de lo que pasó con Rodrigo, su ex, impide que Valentina se acueste con Andrés. ¿Podrá algún día superar ese bloqueo y vivir su amor con el hombre del que está enamorada?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Capítulo 586 de Sueños de libertad; 19 de junio: Brossard acepta la propuesta de Damián, mientras que Nieves es inocente

Capítulo 586 de Sueños de libertad; 19 de junio: Brossard acepta la propuesta de Damián, mientras que Nieves es declarada inocente

Damián sorprende a Antoine Brossard con una suculenta contraoferta: “¿Lo toma o lo deja?”

Damián sorprende a Antoine Brossard con una suculenta contraoferta: “¿Lo toma o lo deja?”

El pasado de Valentina arruina su noche de pasión con Andrés, ¡no logra superar su bloqueo!

El pasado de Valentina arruina su noche de pasión con Andrés, ¡no logra superar su bloqueo!

Nieves por fin respira aliviada, ¡es inocente!: “Mañana será el primer día del resto de mi vida”
Capítulo 586

Nieves por fin respira aliviada, ¡es inocente!: “Mañana será el primer día del resto de mi vida”

“Te exijo que la despidas hoy mismo”: Marta se enfrenta a Tasio por la contratación de Paula en la fábrica
Capítulo 586

“Te exijo que la despidas hoy mismo”: Marta se enfrenta a Tasio por la contratación de Paula en la fábrica

"¿Cómo haces para ver lo que nadie ve?": Ágata y Lola formarán el tándem perfecto a partir del 12 de julio en atresplayer
Una buena dupla

"¿Cómo haces para ver lo que nadie ve?": Ágata y Lola formarán el tándem perfecto a partir del 12 de julio en atresplayer

La inteligencia de la joven dejará impresionada a la inspectora Castro y ésta hará todo lo posible para convencer a Ágata de que se una a su equipo.

“¿Y si Meryem regresara?”: Alya pone a Cihan entre su pasado y su presente
En tierra lejana | 15 de junio

“¿Y si Meryem regresara?”: Alya pone a Cihan entre su pasado y su presente

Después de escuchar toda la historia de Meryem, la joven no ha conseguido quitarse sus dudas de la cabeza y ha terminado enfrentándose a él.

En el próximo capítulo de Una nueva vida: los Korhan reciben un mensaje que desata el pánico

En el próximo capítulo de Una nueva vida: los Korhan reciben un mensaje que desata el pánico

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El cuerpo de Alberto presenta restos de morfina, ¿condenarán a Nieves?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El cuerpo de Alberto presenta restos de morfina, ¿condenarán a Nieves?

Andrés propone una romántica cita a Valentina

Capítulo 585 de Sueños de libertad; 18 de junio: Andrés propone una romántica cita a Valentina

Publicidad