El pasado de Valentina arruina su noche de pasión con Andrés, ¡no logra superar su bloqueo!

Andrés y Valentina han disfrutado de una bonita cita romántica en el campo. Sin embargo, ha acabado más pronto de lo previsto cuando la tormenta les ha pillado por sorpresa.

Ambos han llegado empapados a casa de los De la Reina y Manuela ha acomodado a Valentina en la habitación en la que había estado Fina, hasta hace unos días, para que allí se seque y se cambie de ropa.

Andrés y Valentina se quedan a solas y cuando el joven iba a salir de la habitación para que se cambiase, ella le ha dicho que no hace falta que se vaya.

Valentina está dispuesta a dar un paso más en su relación, pero de repente su pasado frena la pasión de Valentina dejando a Andrés preocupado y sin saber que ha pasado.

El terrible recuerdo de lo que pasó con Rodrigo, su ex, impide que Valentina se acueste con Andrés. ¿Podrá algún día superar ese bloqueo y vivir su amor con el hombre del que está enamorada?

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