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Capítulo 586

Damián sorprende a Antoine Brossard con una suculenta contraoferta: “¿Lo toma o lo deja?”

El patriarca no piensa renunciar al legado de su familia.

Damián sorprende a Antoine Brossard con una suculenta contraoferta: “¿Lo toma o lo deja?”

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Damián no va a renunciar a su sueño de seguir con el negocio familiar de la perfumera, por lo que ha tenido la idea de vender la Industria a pesar de tener a su hijo Tasio en contra.

El patriarca cree que con esa venta podrá conseguir el dinero que necesita para evitar que Floral compre la empresa.

Damián, entonces, le hace una oferta a Antoine Brossard y el francés le responde que acepta solo si tiene la garantía de que la venta de la Industrial sea un hecho.

Por eso, le dice que le da dos días para que sea efectiva esa operación. “Si lo hace, muy pronto podrá volver a ocupar este despacho”, le dice Antoine Brossard al patriarca de los De la Reina. ¿Qué pasará?

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