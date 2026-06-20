El secreto mejor guardado de Una nueva vida: la historia real que inspira la serie

Detrás de este fenómeno está Gülseren Budayicioğlu, una de las psiquiatras más conocidas de Turquía. Por su consulta han pasado cientos de pacientes y muchas de sus terapias han terminado convertidas en series de televisión de muchísimo éxito. Una nueva vida e Inocentes son dos claros ejemplos.

Para proteger la privacidad de los pacientes por secreto profesional, la doctora cambió los nombres, los escenarios y muchos detalles. Pero el punto de partida es real como la vida misma. Hablamos de familias obsesionadas con el dinero y las apariencias, de tradiciones muy duras y de jóvenes obligados a casarse con quien digan sus mayores.

La propia Budayıcıoğlu ha explicado en varias ocasiones que el origen de la historia está en una pareja real que acudió a su consulta y cuya relación estuvo marcada por la presión familiar, los traumas y un matrimonio que comenzó de una forma muy diferente a la que ambos habrían elegido.

Existió ese chico de familia rica, caprichoso y enfermo de diabetes al que su abuelo obligó a casarse con una joven de pueblo para que sentara cabeza. También existió el padre de Seyran, un hombre duro y tacaño que crió a sus hijas bajo una disciplina militar.

Por eso los personajes enganchan tanto y resultan tan creíbles. Ferit no es el típico príncipe azul perfecto y Seyran tampoco es una heroína de cuento. Ambos cometen errores y toman decisiones difíciles, algo que ha conectado con millones de seguidores dentro y fuera de Turquía.

Como la doctora es socia de la propia productora de la serie, se encarga personalmente de que la esencia psicológica de sus pacientes se mantenga bien reflejada en los guiones. Eso sí, en la televisión todo se estira, se inventan personajes y se exageran los enredos para que la ficción dure meses.

En una entrevista concedida al medio turco NTV, la psiquiatra aclaró cómo trabaja con casos tan delicados: "Le dediqué mucho esfuerzo. Lo que importaba era la esencia de la historia, el mensaje que transmitía; no importaba quién la viviera, lo que sucedió fue real".

Y hay un detalle que pocos conocen. La pareja que inspiró Una nueva vida también pasó por terapia con Budayıcıoğlu y, según ha contado la propia psiquiatra, logró superar muchos de sus problemas y salvar su matrimonio. Un desenlace mucho más esperanzador que el que, por ahora, están viviendo Ferit y Seyran en la serie.

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