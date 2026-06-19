Capítulo 586 de Sueños de libertad; 19 de junio: Brossard acepta la propuesta de Damián, mientras que Nieves es declarada inocente

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Marta, tras enterarse de que Paula es la nueva operaria de la colonia, no ha dudado en plantar cara a su hermano, que ha defendido a capa y espada a la joven.

No obstante, Andrés le ha pedido a su hermana darle un voto de confianza y ella ha aceptado, ¿podrá Paula integrarse como una más?

Mientras, Damián se ha reafirmado en su decisión de vender La Industrial para salvar la perfumera. En cambio, Tasio ha vuelto a renegar de esta realidad y ha dejado claro a su padre que no piensa vender sus acciones.

Además, ante el regreso de Antoine Brossard a Toledo, Damián le ha hecho una contraoferta superrior a la de Floral. El francés ha aceptado con la condición de firmar el acuerdo en máximo dos días. ¿Se llevará a cabo este acuerdo?

En otro orden de cosas, Andrés y Valentina han vivido una bonita cita… ¡que ha terminado de una triste manera! Cuando los jóvenes se han decidido a dar un paso más, el recuerdo de Rodrigo ha vuelto a bloquear a la joven, que se ha sentido incapaz de continuar con la cita. ¡Pobre Valentina!

Además, Begoña no ha dudado en avisar a Beatriz de la realidad que esconde Gabriel, confesando que él pidió que la despidieran. ¿Cómo le habrá sentado a la niñera esta traición?

Finalmente… ¡Nieves ya es libre! Aunque los resultados de la autopsia han concluido el cuerpo de Alberto presenta restos de morfina, no son suficientes para abrir una investigación. La madre de los Salazar ha dejado claro que hoy ha sido el primer día del resto de su vida.

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