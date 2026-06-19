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Una buena dupla

"¿Cómo haces para ver lo que nadie ve?": Ágata y Lola formarán el tándem perfecto a partir del 12 de julio en atresplayer

La inteligencia de la joven dejará impresionada a la inspectora Castro y ésta hará todo lo posible para convencer a Ágata de que se una a su equipo.

"¿Cómo haces para ver lo que nadie ve?": Ágata y Lola formarán el tándem perfecto a partir del 12 de julio en atresplayer

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Patri Bea
Patri Bea
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Ágata y Lola, la serie protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol, llegará el próximo 12 de julio a atresplayer y promete enganchar a los espectadores desde el primer capítulo con sus carismáticos personajes y sus intrigantes tramas.

La inteligencia y el talento de Ágata harán que Lola sienta la necesidad de que la joven se incorpore a su equipo. "¿Cómo haces para ver lo que nadie ve?", le dirá la inspectora Castro a la documentalista de archivo.

Aunque no todo el mundo ve claro que Ágata pueda incorporarse al equipo de Lola, la inspectora hará todo lo posible para demostrar que, juntas, forman el tándem perfecto. ¡No te pierdas Ágata y Lola, a partir del 12 de julio en atresplayer!

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