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En tierra lejana | 15 de junio

“¿Y si Meryem regresara?”: Alya pone a Cihan entre su pasado y su presente

Después de escuchar toda la historia de Meryem, la joven no ha conseguido quitarse sus dudas de la cabeza y ha terminado enfrentándose a él.

“¿Y si Meryem regresara?”: Alya pone a Cihan entre su pasado y su presente

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya le ha echado en cara que nunca le hablara de la mujer con la que estuvo a punto de casarse. Convencida de que aquella historia sigue pesando más de lo que él reconoce, le ha preguntado qué ocurriría si Meryem regresara algún día. Cihan ha intentado restarle importancia al asunto, asegurando que eso nunca va a pasar, pero sus palabras no han podido tranquilizarla.

Lejos de dar el tema por cerrado, Alya ha seguido presionándolo y ha dejado clara cuál sería su decisión si esa mujer reapareciera en sus vidas. Le ha advertido que no piensa convertirse en un obstáculo para nadie: "Volvería a pedirte el divorcio".

Para la doctora, descubrir ahora toda la historia de Meryem y la deuda de sangre cambia muchas cosas dentro de la familia Albora. "¿Cómo has podido ocultarme algo tan importante?", le ha preguntado.

Acorralado por las preguntas, Cihan ha terminado confesando el verdadero motivo por el que se cayó. Según él, si hubiera contado toda la verdad desde el principio, Alya jamás habría aceptado quedarse allí ni formar parte de aquella familia.

Lejos de negarlo, la joven le ha dado la razón y ha reconocido cuál habría sido su reacción de haber sabido lo que sabe ahora: "Me habría llevado a mi hijo". Justo cuando parecían entenderse mejor que nunca, esto puede cambiarlo todo entre ellos.

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