Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El cuerpo de Alberto presenta restos de morfina, ¿condenarán a Nieves?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Claudia le contará a Marta que Tasio ha contratado a Paula como operaria en la fábrica. La hija de Damián no dará crédito a estas palabras y no dudará en cantarle las cuarenta a su hermano. ¿Empatizará con la situación de la joven?

Mientras, Beatriz volverá a simular que Juanito es su hijo cuando una mujer se acerque a ella en el parque. ¿Estará empezando a perder el norte?

En otro orden de cosas, Damián seguirá sin dar su brazo a torcer y se mostrará dispuesto a vender La Industrial con tal de mejorar la oferta de Floral.

Tasio se negará rotundamente a la venta de la empresa, pero el padre de los De La Reina hará caso omiso a sus palabras. ¿Aceptará Brossard esta nueva oferta?

Mientras, Beatriz volverá a enfrentarse a Gabriel tras descubrir una dolorosa noticia. ¿De qué se tratará?

Además, Valentina y Andrés vivirán una romántica cita que terminará de la forma más apasionada... ¿o sus planes volverán a truncarse?

Finalmente, los resultados de la autopsia de Alberto determinarán que el cuerpo del padre de Luz presenta morfina. ¿Qué significará para Nieves? ¿Será declarada culpable? ¿Confesará Luz la verdad?

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