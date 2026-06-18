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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El cuerpo de Alberto presenta restos de morfina, ¿condenarán a Nieves?

Luz comunica al matrimonio que los resultados de la autopsia indican que el cuerpo de su padre presenta restos de este medicamento.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El cuerpo de Alberto presenta restos de morfina, ¿condenarán a Nieves?

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Claudia le contará a Marta que Tasio ha contratado a Paula como operaria en la fábrica. La hija de Damián no dará crédito a estas palabras y no dudará en cantarle las cuarenta a su hermano. ¿Empatizará con la situación de la joven?

Mientras, Beatriz volverá a simular que Juanito es su hijo cuando una mujer se acerque a ella en el parque. ¿Estará empezando a perder el norte?

En otro orden de cosas, Damián seguirá sin dar su brazo a torcer y se mostrará dispuesto a vender La Industrial con tal de mejorar la oferta de Floral.

Tasio se negará rotundamente a la venta de la empresa, pero el padre de los De La Reina hará caso omiso a sus palabras. ¿Aceptará Brossard esta nueva oferta?

Mientras, Beatriz volverá a enfrentarse a Gabriel tras descubrir una dolorosa noticia. ¿De qué se tratará?

Además, Valentina y Andrés vivirán una romántica cita que terminará de la forma más apasionada... ¿o sus planes volverán a truncarse?

Finalmente, los resultados de la autopsia de Alberto determinarán que el cuerpo del padre de Luz presenta morfina. ¿Qué significará para Nieves? ¿Será declarada culpable? ¿Confesará Luz la verdad?

Descubre todas las respuestas adelantándote a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer.

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