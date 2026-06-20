Ni uno más, ni uno menos: Joseba Arguiñano desvela los 19 minutos exactos y las 4 fases para un arroz perfecto

Joseba Arguiñano nos ha enseñado a elaborar un arroz con carne de conejo y alioli con el que se nos ha hecho la boca agua tanto a nosotros como a Leonor Lavado, su pinche de cocina en este programa.

El arroz es el ingrediente principal de esta receta, y es importante que no se nos pase para poder disfrutar de este plato. Por ello, Joseba Arguiñano ha contado su truco para que el arroz quede perfecto.

Se trata de un método en el que hay que cocinar el arroz en cuatro fases, cada una con unos tiempos marcados y con diferente intensidad de fuego. Joseba explica que está bien echarle un ojo al arroz, como se suele hacer, pero avisa que “tiene que ir cronometrado”.

Leonor Lavado ha contado su experiencia en la cocina, sobre todo aquellas veces en las que se la ha pasado el arroz. ¡Eso es porque no conocía este truco de Joseba!

En el vídeo de arriba tienes todos los tiempos para que el arroz te quede perfecto. Además, Joseba también desvela el momento exacto en el que hay que cocinar el arroz. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

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