Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Félix Cifuentes revela el chantaje de Gabriel a los De la Reina

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…confesiones, venganzas y muchas sorpresas nos esperan en el próximo capítulo.

Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

Andrés revelará a Gabriel que fue él quien descubrió el pago y que Begoña no le espió.

Fina recibirá se enfrentará la crítica del afamado crítico de arte tras su exposición. ¿Pensará que son tan malas cómo le dijo Claudia?

Don Agustín confesará a sor Amparo que abandonó África por voluntad propia. Una revelación que dejará a la religiosa desconcertada. ¿Se marchó por distanciarse de ella?

Y Félix Cifuentes contará a Damián que conoce el chantaje a Gabriel por su posible implicación en la explosión de la fábrica.

Andrés animará a su padre a llegar hasta el final y acabar para siempre con su primo Gabriel. ¿Lo conseguirá?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.