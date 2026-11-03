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Capítulo 681

Félix Cifuentes vuelve a Toledo y amenaza a Gabriel: quiere dinero a cambio de su silencio

Hugo Brossard llamó a Félix para corroborar si era cierto que su padre tuvo algo que ver en el accidente de la caldera de la fábrica y también, Gabriel. Pero él solo se quedará callado si le paga.

Gabriel

Félix Cifuentes vuelve a Toledo y amenaza a Gabriel: quiere dinero a cambio de su silencio

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Félix Cifuentes el abogado de Brossard en la era de Antoine, ha llegado a Toledo.

El hombre ha aparecido para hacerle una visita a Gabriel... ¡Y ponerle contra las cuerdas!

Hugo Brossard llamó a Cifuentes para preguntarle sobre la explosión de la caldera de la fábrica y la implicación de su padre; y la de Gabriel.

Cifuentes, al tanto de lo sucedido, le restó importancia y le dijo que su padre no había estado implicado. ¡Pero es mentira!

La explosión de la fábrica la provocó Gabriel en conexión con Antoine Brossad y se llevó la vida de un trabajador por delante, y casi la de Andrés.

El abogado ha visitado a Gabriel para extorsionarle: quiere dinero o le contará a Brossard que él estuvo detrás de la explosión. Así perderá toda credibilidad y será su final.

¡Gabriel no sabía dónde meterse! ¡Está contra la espada y la pared! ¿Qué va a hacer ahora?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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