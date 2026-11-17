Mustafa se ha convertido en el mayor apoyo de Azra estos meses. Después de descubrir su gran secreto, le ha ayudado a llevarle dinero a la familia del hombre que mató por accidente y ha decidido quedar con ella para contarle cómo ha sido su encuentro con ellos.

Azra quiere conseguir el dinero que esa familia necesita para mantener su casa y salir adelante y Mustafa no puede evitar mirarla con admiración y abrazarla al ver su preocupación por ellos.

“Cometiste un error, pero no les diste la espalda, ni desapareciste”, le dice Mustafa a Azra para animarla, dejándole claro que él sabe que es buena persona. Sufre al verla atormentada por lo que hizo en el pasado.

“No te enamores de mí. Vas a llevarte una gran decepción. No puedes quererme”, le deja claro Azra a Mustafa para evitar que se haga ilusiones. ¿Cómo evolucionará esta relación? ¿Qué pasará si Cihan descubre que se ven a sus espaldas?