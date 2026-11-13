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Capítulo 689

Cifuentes le aprieta las tuercas a Gabriel: “Tú decides si pagar o que Damián te delate a Brossard”

El abogado le pide el doble de dinero a Gabriel y que iguale a la de su tío… Si no le paga, le contará todo a Damián y este le echará como director.

Cifuentes le aprieta las tuercas a Gabriel: “Tú decides si pagar o que Damián te delate a Brossard”

Cifuentes le aprieta las tuercas a Gabriel: “Tú decides si pagar o que Damián te delate a Brossard”

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Félix Cifuentes ha acudido de nuevo al despacho de Gabriel con nuevas exigencias. Quiere que le iguale el dinero que le va a pagar Damián o hablará.

“¿No te das cuenta de que, si yo caigo, tú caes detrás?” advierte el empresario en un intento desesperado de frenar sus chantajes.

Pero Félix, consciente de su posición de poder, sin familia, ni bufete ni cargo en ninguna empresa, no ha temblado con las amenazas de Gabriel.

El abogado sabe que la gran cantidad de dinero que recibirá de estas operaciones le valdrá como colchón. ¡No tiene nada que perder!

En un cruce de reproches, Gabriel le ha confesado que no dispone de ese dinero. Sin embargo, el abogado le ha recordado que la oferta aún no ha caducado, tiene tiempo para conseguir el dinero que le falta.

¿Conseguirá Gabriel superar la oferta de su tío? ¿O verá peligrar su secreto?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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