Zerrin ha vivido un momento muy especial al recoger un premio por sus resultados académicos. La joven ha subido al escenario para agradecer el premio a la facultad, a sus profesores y a su familia, pero también ha querido compartir parte de lo que ha vivido durante los últimos meses. “Este ha sido un año muy duro para mí”, ha reconocido.

Entre el público, Kaya no le quitaba ojo y ha seguido con atención cada una de sus palabras. La joven ha explicado que el bebé que espera se ha convertido en su principal motivo para seguir adelante. “La llama de esta vida que crece en mi interior es la que me ha dado las fuerzas para seguir”, ha confesado.

Sin embargo, Kaya desconoce los planes que Zerrin tiene para su futuro. La joven quiere marcharse al extranjero con su bebé para alejarse de la complicada situación que vive con Demir, que se niega a divorciarse de ella. Para conseguirlo, ha pedido ayuda a Cihan, que ha terminado aceptando colaborar con ella a espaldas de su hermano. ¿Descubrirá Kaya a tiempo las intenciones de Zerrin?