Alya tenía claro que quería regalarle a Cihan una noche especial por su cumpleaños. Con la ayuda del anciano, ha conseguido llevarlo hasta una casa haciéndole creer que tenían que acudir a un parto de riesgo.

Cihan ha llegado preocupado por la madre y la niña, pero pronto ha descubierto que todo era una excusa para sorprenderlo. Al cruzar la puerta, se ha encontrado con Nare, Sahin, Kaya, Umu, Pakize y Kadir, que lo han recibido con una tarta de cumpleaños.

La sorpresa ha emocionado a Cihan, que no se esperaba una celebración así. Sus amigos y familiares habían pensado organizarlo en la mansión, pero, con la tensión que hay, han preferido buscar otro lugar donde pudieran desconectar.

Alya ha reconocido que había tenido que engañarlo un poquito, pero que no se arrepentía. El momento más especial ha llegado con la tarta y las velas. Cihan ha confesado que era la primera vez que iba a soplar las velas de cumpleaños, una revelación que ha hecho todavía más emotiva la celebración.

Antes de apagarlas, le han pedido que pidiera un deseo. Entre felicitaciones, bailes y sonrisas, Cihan y Alya han compartido miradas cómplices que han dejado ver la conexión que existe entre ellos. Por unas horas, los problemas han quedado a un lado y ambos han podido disfrutar de una noche muy especial.