16 de noviembre
“Sigue siendo mi mujer”: Boran revienta el momento más dulce de Cihan y Alya
La complicidad entre ambos ha vuelto a quedar patente, pero cuando parecía que podían disfrutar de un rato a solas, Boran ha aparecido dispuesto a estropearlo todo.
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Mientras hablaban de Cihan Deniz y de cómo tendrán que contarle que van a divorciarse, ambos han coincidido en que el pequeño necesita tiempo para asimilar todo lo que está pasando.
Sin quitarle la mirada a Alya, Cihan ha reconocido que le gusta poder hablar con ella mientras toman algo juntos. “Me he puesto nervioso”, le ha dicho con ganas de acercarse más.
Sin embargo, la calma ha durado poco. Boran ha irrumpido en la cocina y, al encontrarlos solos a esas horas, ha empezado a cuestionar qué estaban haciendo juntos.
Alya le ha explicado que solo estaban tomando una infusión, pero él ha insistido en que sigue siendo su mujer, independientemente de lo que haya dictado el juez.
Lo que había comenzado como un momento íntimo entre Cihan y Alya ha terminado convertido en un nuevo enfrentamiento.
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