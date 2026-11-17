Boran no pone las cosas fáciles en la mansión. Ni siquiera su plato favorito ha conseguido calmarle los humos. Cuando Cihan Deniz le ha contado que su abuelita había pedido a Umu y Pakize que prepararan la cena que tanto le gusta, Boran le ha reprochado que le hable con tanta confianza. Cihan ha intervenido enseguida para defender al pequeño y pedirle a su hermano que se relaje.

Pero la situación en la mesa ha estado a punto de estallar por otro motivo. Con la boda de Kaya e Ipek a la vuelta de la esquina, la mansión se va a llenar de gente ajena a la familia y el gran temor de Cihan es que alguien descubra que Boran se esconde allí.

Delante de todos y con mucha delicadeza, el jefe del clan le ha pedido al niño que tenga cuidado y no hable de su padre con nadie. El pequeño ha aceptado guardar el secreto, aunque Cihan le ha prometido que muy pronto le explicará por qué tienen que mantenerlo oculto, enfadando aún más a Boran.