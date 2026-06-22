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Capítulo 587

Gabriel, sin palabras tras conocer que Damián ha mejorado la oferta de Floral: “Se ha vuelto loco”

Antoine Brossard se ha reunido con el director de la perfumera para comunicarle un cambio de planes respecto a la maquinaria y los terrenos de Toledo.

Gabriel, sin palabras tras conocer que Damián ha mejorado la oferta de Floral: “Se ha vuelto loco”

Gabriel, sin palabras tras conocer que Damián ha mejorado la oferta de Floral: “Se ha vuelto loco”

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Damián, tras decidir vender La Industrial, aprovechó la vuelta de Antoine Brossard a la colonia para hacerle una jugosa contraoferta por los terrenos de Toledo.

El magnate aceptó con la condición de firmar en dos días, el plazo que tienen los De la Reina para encontrar un vendedor para la empresa de Damián y Tasio.

Mientras tanto, Brossard se ha reunido con Gabriel para comunicarle este cambio de planes que deja a Floral fuera de esta carrera.

El director de la perfumera se ha quedado sin palabras tras conocer que Damián De la Reina es quien ha presentado una oferta mejor: “No puede asumir una cantidad como esta, ¿de dónde va a sacar tanto dinero?”

Gabriel está convencido de que el movimiento de su tío se trata de un paso en falso y que no va a vender La Industrial, pero aun así se ha mostrado muy molesto con su familia: “No puede ser, se ha vuelto loco”.

¿Podrá Damián conseguir vender La Industria en el plazo acordado? ¿Volverá Gabriel a sabotear los planes de los De la Reina?

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