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Capítulo 91

Suna no piensa olvidar lo que pasó con Ferit: “Que sufra quien tenga que sufrir”

Suna y Ferit se han encontrado a solas en la cocina de la mansión y, a pesar de los esfuerzos de él por pasar página, la joven ha dejado claras sus intenciones: no piensa renunciar a lo que pasó entre ellos y va a ir a por todas para conseguir el lugar de su hermana.

Ferit

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Suna ha entrado a la cocina con la cabeza hecha un lío y se ha encontrado con Ferit. Todavía pensando en que lo vio en la cama de Seyran besándola la noche anterior, ha recordado el miedo que pasaron cuando casi los pillan en la casa secreta: "Tenías mucho miedo. Yo también lo tenía".

A pesar de las evasivas de su cuñado, Suna ha insistido en hablar de lo que pasó entre ellos, dejando claro que no piensa actuar como si el beso no hubiera existido: "Me siento un poco rara, es extraño". Al ver sus intenciones, Ferit se ha puesto muy serio y ha intentado callarla, advirtiéndole de que es un tema muy peligroso que no tiene sentido remover.

Pero Suna ya no tiene miedo a las consecuencias y está dispuesta a todo para quedarse con él, sin importarle el daño que pueda causar: "¿Me preocuparé? Que sufran los que tengan que sufrir". Ferit, agobiado, le ha pedido dejarlo estar y le ha preguntado por qué saca el tema ahora. Ha sido en ese momento cuando Suna ha hablado claro: "Para mí el tema no está cerrado. Lo que pasó entre tú y yo pasó. A partir de ahora nada volverá a ser igual".

Al escuchar unas bocinas, han salido a la entrada sin imaginar que la criada Aysen estaba escuchándolos, pero el mensaje de Suna ya ha quedado claro: va a ir a por Ferit y la guerra con su hermana Seyran no ha hecho más que empezar.

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