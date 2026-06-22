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Capítulo 587 de Sueños de libertad; 22 de junio: Nieves por fin sale de la cárcel y se reencuentra con su familia

La enfermera regresa a casa tras ser declarada inocente.

Capítulo 587 de Sueños de libertad; 22 de junio: Nieves por fin sale de la cárcel y se reencuentra con su familia

Capítulo 587 de Sueños de libertad; 22 de junio: Nieves por fin sale de la cárcel y se reencuentra con su familia

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Begoña ha compartido con Luz sus sospechas sobre Beatriz, cree que entre la niñera y su marido podría haber algo más que una amistad.

Por eso, la enfermera le ha propuesto a Beatriz que deje de trabajar como interna en la casa, algo que a la niñera no le ha sentado nada bien…

Damián sigue buscando desesperadamente a un comprador. ¡El tiempo se agota!

Claudia se ha enfadado mucho con Tasio tras descubrir que ha contratado a Paula para que trabaje en la fábrica como operaria. Después, se ha enfrentado a la joven dejándole las cosas muy claras.

Valentina, al límite, ha roto con Andrés incapaz de superar su bloqueo. ¡El De la Reina se ha quedado muy triste!

Por otro lado, Cloe ha tenido una fantasía con Marta en la soñaba que ambas volvían a besarse. ¡La francesa aún siente algo por la hija de Damián!

Y Nieves ha vuelto a casa tras pasar varios días en el calabozo. Su familia está muy contenta salvo Miguel que no puede disimular que sigue muy enfadado con ella…

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