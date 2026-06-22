¿Morirá alguno? Ferit, Suna y Seyran caen heridos tras un brutal tiroteo

La tragedia se ha mascado desde el interior de la casa. Seyran ha cruzado los pasillos buscando a su marido y le ha preguntado a Aysen si sabía dónde estaba. "Está detrás, junto al mar", le ha indicado la sirvienta. En cuanto Seyran se ha alejado, Aysen ha mirado su teléfono móvil y ha dicho: "Ya vienen. Van a entrar por la costa".

Ajeno al peligro, Ferit se encontraba al borde del agua en un estado muy preocupante. Suna ha sido la primera en llegar hasta él para contarle que Abidin le había mandado un mensaje, rogándole que entrara en razón: "¿Qué estás haciendo tan cerca del agua? No hagas el tonto. Ven conmigo". Al ver que no le hacía caso, tras su fuerte discusión, Suna ha acabado diciendo la verdad: "No pasó nada esa noche, ya lo sé. Te estaba provocando, ¿vale? Anda, ven aquí, te vas a caer".

Cuando Seyran se estaba acercando a ellos mientras escuchaba a medias la conversación, una lluvia de balas ha comenzado a impactar contra la parte trasera de la mansión. Desde las lanchas, el hermano de Abidin y sus sicarios han disparado sin contemplaciones a todas partes.

Sin tiempo para cubrirse, Ferit, Suna y Seyran han caído desplomados al suelo muy malheridos. ¿Sobrevivirán a esta terrible venganza?

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