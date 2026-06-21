Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña empieza a sospechar que entre Gabriel y Beatriz hay algo más... ¿descubrirá la verdad?

¡Menuda semana nos espera en Sueños de libertad!

Para empezar, Valentina tomará una drástica decisión y pondrá fin a su relación con Andrés. La joven se mostrará incapaz de superar las inseguridades que lleva arrastrando desde su llegada a la colonia.

Esta noticia dejará a Andrés con el corazón roto, pero no dudará en dejarle claro el amor que sienta por ella. ¿Podrán seguir luchando por este amor o será el adiós definitivo de esta pareja?

Por otro lado, tras varios días llenos de incertidumbre y miedo, Nieves regresará a casa y recibirá una calurosa bienvenida por parte de Mabel y Pablo, ya que Miguel seguirá sin querer dirigirle la palabra.

El médico tendrá cada más conexión con Claudia, quien le aconsejará dejar de un lado el rencor y perdonar a su madre. ¿Seguirá los consejos de su amiga o se mantendrá firme en su decisión?

Pablo y Nieves en el capítulo 590 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

A su vez, Paula seguirá sin integrarse del todo en la fábrica, especialmente por el rechazo de Claudia. No obstante, Manuela intercederá por la joven y le contará a su sobrina la situación que vive Paula. ¿Servirá para que la encargada se disculpe o seg mantendrá alejada de ella?

En otro orden de cosas, Marta tendrá que hacerse a la idea de que Fina ya no vive en la casa familiar. Además, la hija de Damián recibirá una llamada de Bianca, que preguntará por la fotógrafa. ¿Le contará Marta esta noticia o decidirá ocultárselo?

Además, Gabriel descubrirá las intenciones de Damián de vender La Industrial para salvar la fábrica y no le sentarán nada bien. El director de la fábrica tratará de hacer mella en Tasio recordándole que es “un hijo de segunda”.

Damián y Tasio en el capítulo 588 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Tasio tratará de convencer a Antoine Brossard de frenar esta operación y no dudará en volver a enfrentarse a Damián, quien no permitirá que su hijo sabotee décadas de esfuerzo por levantar un negocio familiar. ¡El drama estará servido!

Y mientras Begoña comenzará a sospechar que entre Gabriel y Beatriz hay algo más, Beatriz no dudará en sabotear el coche de Eduardo para esparcir los rumores de una posible aventura entre el chófer y Begoña.

Beatriz en el capítulo 589 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Este bulo llegará a todos y llevará a que la enfermera y el director vivan momentos de tensión. ¿Podrá Begoña abrir los ojos respecto a Beatriz tras este episodio?

¡Menuda semana nos espera en Sueños de libertad! Descúbrelo de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

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