Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Semanal del 22 al 26 de junio

Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña empieza a sospechar que entre Gabriel y Beatriz hay algo más... ¿descubrirá la verdad?

Begoña confiesa a Luz sus sospechas, mientras que la niñera trata de difundir rumores sobre Eduardo y la mujer de Gabriel.

Publicidad

¡Menuda semana nos espera en Sueños de libertad!

Para empezar, Valentina tomará una drástica decisión y pondrá fin a su relación con Andrés. La joven se mostrará incapaz de superar las inseguridades que lleva arrastrando desde su llegada a la colonia.

Esta noticia dejará a Andrés con el corazón roto, pero no dudará en dejarle claro el amor que sienta por ella. ¿Podrán seguir luchando por este amor o será el adiós definitivo de esta pareja?

Por otro lado, tras varios días llenos de incertidumbre y miedo, Nieves regresará a casa y recibirá una calurosa bienvenida por parte de Mabel y Pablo, ya que Miguel seguirá sin querer dirigirle la palabra.

El médico tendrá cada más conexión con Claudia, quien le aconsejará dejar de un lado el rencor y perdonar a su madre. ¿Seguirá los consejos de su amiga o se mantendrá firme en su decisión?

Pablo y Nieves en el capítulo 590 de Sueños de libertad
Pablo y Nieves en el capítulo 590 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

A su vez, Paula seguirá sin integrarse del todo en la fábrica, especialmente por el rechazo de Claudia. No obstante, Manuela intercederá por la joven y le contará a su sobrina la situación que vive Paula. ¿Servirá para que la encargada se disculpe o seg mantendrá alejada de ella?

En otro orden de cosas, Marta tendrá que hacerse a la idea de que Fina ya no vive en la casa familiar. Además, la hija de Damián recibirá una llamada de Bianca, que preguntará por la fotógrafa. ¿Le contará Marta esta noticia o decidirá ocultárselo?

Además, Gabriel descubrirá las intenciones de Damián de vender La Industrial para salvar la fábrica y no le sentarán nada bien. El director de la fábrica tratará de hacer mella en Tasio recordándole que es “un hijo de segunda”.

Damián y Tasio en el capítulo 588 de Sueños de libertad
Damián y Tasio en el capítulo 588 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Tasio tratará de convencer a Antoine Brossard de frenar esta operación y no dudará en volver a enfrentarse a Damián, quien no permitirá que su hijo sabotee décadas de esfuerzo por levantar un negocio familiar. ¡El drama estará servido!

Y mientras Begoña comenzará a sospechar que entre Gabriel y Beatriz hay algo más, Beatriz no dudará en sabotear el coche de Eduardo para esparcir los rumores de una posible aventura entre el chófer y Begoña.

Beatriz en el capítulo 589 de Sueños de libertad
Beatriz en el capítulo 589 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Este bulo llegará a todos y llevará a que la enfermera y el director vivan momentos de tensión. ¿Podrá Begoña abrir los ojos respecto a Beatriz tras este episodio?

¡Menuda semana nos espera en Sueños de libertad! Descúbrelo de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad » Avances

Publicidad

Series

Begoña y Gabriel en el capítulo 589 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña empieza a sospechar que entre Gabriel y Beatriz hay algo más... ¿descubrirá la verdad?

Antea Rodríguez responde a las preguntas de los fans de Sueños de libertad: "Es un lujo trabajar con Marta Belmonte"

Antea Rodríguez responde a las preguntas de los fans de Sueños de libertad: "Es un lujo trabajar con Marta Belmonte"

Abidin

Esta noche, en Una nueva vida: Abidin va a por Suna y acaba declarando la guerra a toda la familia

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, decidida a romper su relación con Andrés
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, decidida a romper su relación con Andrés

"Eres irritante, estresante y desesperante": la sinceridad de Ágata dejará en shock a Lola
Nueva serie

"Eres irritante, estresante y desesperante": la sinceridad de Ágata dejará en shock a Lola

El secreto mejor guardado de Una nueva vida: la historia real que inspira la serie
No todo es ficción

El secreto mejor guardado de Una nueva vida: la historia real que inspira la serie

Sus discusiones, los secretos familiares y los conflictos dentro de la mansión parecen sacados de la imaginación de un guionista. Sin embargo, la historia está inspirada en hechos reales.

Itziar Atienza, sobre el paso de Nieves por la cárcel en Sueños de libertad: "Se ha visto al límite de perderlo todo"
Entrevista exclusiva

Itziar Atienza hace balance del paso de Nieves por la cárcel en Sueños de libertad: "Se ha visto al límite de perderlo todo"

La actriz que da vida a la enfermera en la ficción desvela los secretos que esconde este duro episodio para los Salazar.

La enfermedad de Fikriye acerca a Alya y Cihan como nunca antes

En los próximos capítulos de En tierra lejana: la enfermedad de Fikriye acerca a Alya y Cihan como nunca antes

Capítulo 586 de Sueños de libertad; 19 de junio: Brossard acepta la propuesta de Damián, mientras que Nieves es inocente

Capítulo 586 de Sueños de libertad; 19 de junio: Brossard acepta la propuesta de Damián, mientras que Nieves es declarada inocente

Damián sorprende a Antoine Brossard con una suculenta contraoferta: “¿Lo toma o lo deja?”

Damián sorprende a Antoine Brossard con una suculenta contraoferta: “¿Lo toma o lo deja?”

Publicidad