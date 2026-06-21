Antea Rodríguez responde a las preguntas de los fans de Sueños de libertad: "Es un lujo trabajar con Marta Belmonte"

Cloe llegó a Perfumerías De la Reina pisando fuerte. Una mujer moderna, inteligente, elegante y adelantada a su tiempo que revolucionó por completo a los trabajadores de la fábrica.

Y aunque no comenzaron con buen pie, poco a poco también conquistó a Marta De la Reina, que no pudo escapar a los encantos de la francesa mientras echaba de menos a Fina, el amor de su vida.

Pero Cloe no solo enamoró a Marta, sino también a la audiencia. Poco a poco, esa mujer fuerte, decidida y con ganas de cambiar el mundo se ha ido colando, cada tarde, en los salones de cada casa gracias a Sueños de libertad. Lo mismo ha ocurrido con Antea Rodríguez, la actriz que da vida a Cloe Dubois.

Los seguidores de la serie más vista de la televisión le han hecho muchas preguntas a la actriz y ella no ha dudado en responderlas.

No hay duda de que Cloe es la que más moderna viste de la fábrica y a la pregunta de cuál es su outfit favorito, la intérprete lo tiene claro: un vestido rojo y blanco que le parece muy cómodo y elegante.

"He tenido que aprender fancés"

Antea Rodríguez también ha confesado que no tenía ni idea de francés antes de incorporarse a la serie, pero que, gracias a la ayuda de algunos de sus compañeros y de un coach, ha conseguido desenvolverse con naturalidad hasta el punto de que casi nadie habría imaginado que no hablaba el idioma.

"Formar parte de las #Marloe es un sueño"

La actriz ha revelado que formar parte de las #Marloe ha sido un auténtico sueño. Se siente muy agradecida por el apoyo recibido por parte de toda la comunidad de fans y ha asegurado que trabajar con Marta Belmonte ha sido un auténtico lujo: "Es una actriz como la copa de un pino y una persona con una humanidad tremenda".

Además, quiso gastar una broma al asegurar que no se lleva bien con Alba Brunet, para después aclarar entre risas que es todo lo contrario: una compañera excepcional. "Todo mi amor para Alba y para las #Mafin".

Antea Rodríguez también ha hablado sobre qué otro personaje le habría gustado interpretar en Sueños de libertad si no hubiera sido Cloe, qué aspectos comparte con su personaje y cómo fue grabar escenas de acción tan intensas como el enfrentamiento de Cloe con Rodrigo, el ex de Valentina.

¡Dale al play para descubrir todo lo que nos ha contado Antea Rodríguez y recuerda que, de lunes a viernes, tienes una cita con Cloe y Sueños de libertad en Antena 3!