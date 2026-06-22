Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio se pone en contra de su familia y aconseja a Antoine Brossard rechazar su oferta

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Andrés estará destrozado tras su ruptura con Valentina y se refugiará en Marta.

Nieves pedirá perdón a Salva y le dirá que ve con buenos ojos su relaicón con su hija. Mientras tanto, Miguel seguirá muy frío y distante con su madre. Claudia le aconsejará que que es mejor perdonar que vivir con rencor.

Tasio estará dispuesto a todo con tal de frenar la venta de la Industrial. Hablará con Antoine Brossard y le dejará caer que lo mejor es que no acepte la propuesta de su familia porque su padre nunca llegará a conseguir el dineor que necesita para la venta.

Por otro lado, Cloe le confesará a Marta que no ha podido olvidarla y no puede ser su amiga por lo todo lo que siente por ella.

Claudia entregará a Tasio una carta a Carmen. ¿Qué le dirá la sevillana a su marido?, ¿le habrá perdonado o será el fin definitivo de su historia de amor?

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