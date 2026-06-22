Valentina, incapaz de superar su pasado, pone fin a su relación con Andrés: “Necesito estar sola”

La relación de Andrés y Valentina ha pasado por muchos altibajos, pero parece que ha llegado a su fin.

Los jóvenes tuvieron una romántica cita que terminó en el cuarto de Andrés, pero cuando estaban dispuestos a dar un paso más, la dependienta se quedó bloqueada.

Valentina ha aceptado que es incapaz de superar su triste pasado con Rodrigo. Además, se siente culpable por el amor y el cariño que le da Andrés y que ella no quiere aceptar.

Todo ello le ha llevado a tomar una difícil decisión que ha roto el corazón del hijo de Damián: “Necesito estar sola”.

Aunque Andrés ha intentado convencerle de que romper no es la mejor solución y que él está enamorado de él, Valentina le ha dejado claro que la decisión ya está tomada.

“Solo quiero estar a tu lado”: El joven De la Reina no ha dado su brazo a torcer, pero Valentina le ha dejado claro que no va a cambiar de opinión y le ha pedido que no se lo ponga más difícil: “Nunca he conocido a un hombre como tú, pero no puedo”, han sido sus últimas palabras antes de marcharse.

¿Será este el fin definitivo de la relación de Andrés y Valentina o volverán a darle otra oportunidad al amor?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas