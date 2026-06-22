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Capítulo 587

Valentina, incapaz de superar su pasado, pone fin a su relación con Andrés: “Necesito estar sola”

Después de vivir una tierna cita que no acabó de la mejor manera, la joven ha tomado una drástica decisión que ha roto el corazón del hijo de Damián.

Valentina, incapaz de superar su pasado, pone fin a su relación con Andrés: “Necesito estar sola”

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La relación de Andrés y Valentina ha pasado por muchos altibajos, pero parece que ha llegado a su fin.

Los jóvenes tuvieron una romántica cita que terminó en el cuarto de Andrés, pero cuando estaban dispuestos a dar un paso más, la dependienta se quedó bloqueada.

Valentina ha aceptado que es incapaz de superar su triste pasado con Rodrigo. Además, se siente culpable por el amor y el cariño que le da Andrés y que ella no quiere aceptar.

Todo ello le ha llevado a tomar una difícil decisión que ha roto el corazón del hijo de Damián: “Necesito estar sola”.

Aunque Andrés ha intentado convencerle de que romper no es la mejor solución y que él está enamorado de él, Valentina le ha dejado claro que la decisión ya está tomada.

“Solo quiero estar a tu lado”: El joven De la Reina no ha dado su brazo a torcer, pero Valentina le ha dejado claro que no va a cambiar de opinión y le ha pedido que no se lo ponga más difícil: “Nunca he conocido a un hombre como tú, pero no puedo”, han sido sus últimas palabras antes de marcharse.

¿Será este el fin definitivo de la relación de Andrés y Valentina o volverán a darle otra oportunidad al amor?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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