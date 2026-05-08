Can deja en visto el mensaje de Sonia, ¿quiere alejarse de ella?

En los últimos días, Sonia y Can han vivido momentos muy intensos. Comparten planes constantemente: paseos por el parque con sus amigos, confidencias cada vez más profundas y una complicidad que no deja de crecer.

Pero cuanto más avanzan, más dudas asaltan a Can. Las palabras de Daryl resuenan una y otra vez en su mente: “Lo que te pasa es que te estás enamorando”. Una frase que lo descoloca y que amenaza con hacerle dar un paso atrás justo cuando más conectado se siente con Sonia.

La madre de Ibiza decide enviarle un mensaje al final del día a su amigo proponiéndose ver una película o salir a cenar y, aunque en un principio él piensa en aceptar la propuesta, termina dejándola en leído. ¿Se enfriará ahora la relación entre ellos?