Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Enhorabuena!

Candela Cruz anuncia en redes sociales que ha sido madre de su primera hija: “Ha nacido una Estrella”

La actriz que da vida a Carmen en Sueños de libertad ha compartido en Instagram una fotografía junto a su bebé y junto a su pareja.

Candela Cruz anuncia en redes sociales que ha sido madre de su primera hija

Publicidad

¡La familia de Sueños de libertad se hace más grande! Y es que, Candela Cruz ha anunciado que ha dado luz a Estrella, su primera hija.

La intérprete y su pareja no pueden estar más ilusionados y felices de anunciar el nacimiento de Estrella.

Así lo ha comunicado a través de un emotivo post en Instagram: “Algún día te contaré que eres fruto del amor más precioso”.

Candela Cruz anunció en enero que iba a ser madre y por fin hoy conocemos que Sueños de libertad tiene una pequeña seguidora más. ¡Enhorabuena a la pareja!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Candela Cruz anuncia en redes sociales que ha sido madre de su primera hija

Candela Cruz anuncia en redes sociales que ha sido madre de su primera hija: “Ha nacido una Estrella”

Tasio, convencido de que Carmen ha pasado la noche con David, se lo echa en cara: “No fue suficiente el abrazo que te dio, ¿no?”

Tasio, convencido de que Carmen ha pasado la noche con David, se lo echa en cara: “No fue suficiente el abrazo que te dio, ¿no?”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe le acaba contando a Marta una pista clave sobre Fina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe le acaba contando a Marta una pista clave sobre Fina

Capítulo 555 de Sueños de libertad; 7 de mayo: Pablo intenta reconquistar a Nieves, pero ella ya no puede creer en su palabra
Resumen

Capítulo 555 de Sueños de libertad; 7 de mayo: Pablo intenta reconquistar a Nieves, pero ella ya no puede creer en su palabra

Pablo, al límite, se enfrenta a Gabriel dándole un puñetazo por haberse metido en su matrimonio: “No eres más que basura”
Capítulo 555

Pablo se enfrenta a Gabriel dándole un puñetazo por haberse metido en su matrimonio: "Eres un desgraciado"

Paula, ilusionada con Tasio tras pasar la noche con él, le pide volver a verse a solas
Capítulo 555

Paula, ilusionada con Tasio tras pasar la noche con él, le pide volver a verse a solas

Paula no puede disimular su alegría, aunque a Manuela le miente diciendo que es por otra cosa.

“Las pérdidas van a ser enormes”: Los De la Reina descubren que les han robado dos camiones de la fábrica cargados de perfumes
Capítulo 555

“Las pérdidas van a ser enormes”: Los De la Reina descubren que les han robado dos camiones de la fábrica cargados de perfumes

Álvaro y Gorito han dado un gran golpe llevando a cabo su malvado plan contra la empresa.

el inquietante aviso de Halis a Seyran sobre la verdadera cara de Diyar

“La bondad a veces es mala”: el inquietante aviso de Halis a Seyran sobre la verdadera cara de Diyar

Las intimidades sexuales de Lidia, Ruth y Sonia escandalizan a su padre

Las intimidades sexuales de Lidia, Ruth y Sonia escandalizan a su padre

Nare trunca la huida de Ecmel del hospital y lo entrega a la policía

¡Cazado en el almacén!: Nare trunca la huida de Ecmel del hospital y lo entrega a la policía

Publicidad