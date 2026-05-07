Candela Cruz anuncia en redes sociales que ha sido madre de su primera hija: “Ha nacido una Estrella”

¡La familia de Sueños de libertad se hace más grande! Y es que, Candela Cruz ha anunciado que ha dado luz a Estrella, su primera hija.

La intérprete y su pareja no pueden estar más ilusionados y felices de anunciar el nacimiento de Estrella.

Así lo ha comunicado a través de un emotivo post en Instagram: “Algún día te contaré que eres fruto del amor más precioso”.

Candela Cruz anunció en enero que iba a ser madre y por fin hoy conocemos que Sueños de libertad tiene una pequeña seguidora más. ¡Enhorabuena a la pareja!