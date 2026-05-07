¡Enhorabuena!
Candela Cruz anuncia en redes sociales que ha sido madre de su primera hija: “Ha nacido una Estrella”
La actriz que da vida a Carmen en Sueños de libertad ha compartido en Instagram una fotografía junto a su bebé y junto a su pareja.
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¡La familia de Sueños de libertad se hace más grande! Y es que, Candela Cruz ha anunciado que ha dado luz a Estrella, su primera hija.
La intérprete y su pareja no pueden estar más ilusionados y felices de anunciar el nacimiento de Estrella.
Así lo ha comunicado a través de un emotivo post en Instagram: “Algún día te contaré que eres fruto del amor más precioso”.
Candela Cruz anunció en enero que iba a ser madre y por fin hoy conocemos que Sueños de libertad tiene una pequeña seguidora más. ¡Enhorabuena a la pareja!
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