Mejores momentos | Capítulo 3
Un audio de Ruth sacude la relación de Daryl y Carol: “¿Qué es el club Zafiro?”
Carol se queda completamente desconcertada ante la revelación y no entiende por qué su futuro marido le ha ocultado esa información.
Ruth, que está pasando un buen rato con Raissa, decide enviarle un audio a Sonia. Lo que comienza como un simple mensaje entre hermanas termina convirtiéndose en una auténtica bomba.
Mientras tanto, Sonia disfruta de un tranquilo momento en el parque junto a Carol, acompañadas por Can y Daryl.
“Me está contando unas cosas de su hermano que vas a alucinar”, empieza Ruth en el audio. “¿Sabías que va al club Zafiro con su amigo Daryl?”, añade, poniendo a Sonia muy nerviosa.
Al escuchar el mensaje, Carol se queda completamente desconcertada. La duda se instala de inmediato: ¿qué es exactamente el club Zafiro? ¿Por qué su futuro marido nunca le ha hablado de ese lugar?
