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Mejores momentos | Capítulo 3

“¿Has insinuado que quieres intentar algo con Can?”, el discurso de Sonia sorprende a Ruth y a Lidia

Las hermanas pequeñas de la empresaria se sorprenden al ver que existe la posibilidad de que Sonia se plantee tener una relación seria.

“¿Has insinuado que quieres intentar algo con Can?”, el discurso de Sonia sorprende a Ruth y a Lidia

“¿Has insinuado que quieres intentar algo con Can?”, el discurso de Sonia sorprende a Ruth y a Lidia

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Patri Bea
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Las hermanas Beched no están pasando por su mejor momento en lo que al amor se refiere. Lidia se siente avergonzada después de que su madre descubriese su relación con Isra, Ruth piensa que no es capaz de conectar con Raissa más allá del sexo y Sonia no sabe qué siente por Can.

“Siempre os he dicho que os cerrarais, que os protegierais, y ¿para qué? Si siempre terminamos hechas mierdas”, reflexiona Sonia con sus hermanas. La empresaria tiene claro que, aunque tengan claro que les van a hacer daño, tienen que vivir.

“¿Has insinuado que quieres intentar algo con Can?”, le dice Ruth, sorprendida con la actitud de su hermana. Sonia es incapaz de responder a esa pregunta y con su silencio ya lo dice todo. ¿Se atreverá a dejarse llevar?

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