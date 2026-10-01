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Capítulo 660

Gabriel consigue el perdón de Julia con mentiras: culpa a Brossard del despido de Marta y Andrés

El director de la fábrica miente a la niña asegurándole que volverá a contratar a sus tíos en cuanto pueda.

Gabriel consigue el perdón de Julia con mentiras: culpa a Brossard del despido de Marta y Andrés

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Julia Zapata López
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Julia se enfadó mucho con Gabriel cuando se enteró que su padre había despedido a Marta y Andrés.

El empresario va a hablar con la niña para disculparse con ella, pero Julia sigue muy disgustada.

“Te has portado muy mal con mis tíos”, le dice y entonces Gabriel miente a la niña explicándole que el despido de sus tíos ha sido por orden de Brossard y que él no ha tenido nada que ver.

“Los franceses me han obligado”, le dice a la niña prometiéndole que en un tiempo intentará que Andrés y Marta vuelvan a la empresa.

Julia le perdona mientras Gabriel sonríe al darse cuenta de que ha conseguido lo que quería. ¿Descubrirá la niña la mentira?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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