"Al final es una coreografía": Dani Tatay revela cómo se graban las escenas de acción en Sueños de libertad

Las escenas de acción son una parte esencial de Sueños de libertad. Persecuciones, peleas, accidentes, explosiones y situaciones de peligro han llevado a los protagonistas a enfrentarse a secuencias complicadas llenas de tensión durante el rodaje de la serie que triunfa en las tardes de Antena 3.

Nunca podremos olvidar la persecución de Jesús a Begoña y Julia por el bosque que marcaría el comeinzo de esta historia, el derrumbe de la fábrica que puso a Damián en peligro , la explosión de la sala de claderas que casi acaba con la vida de Andrés o la caída de María por la barandilla en casa de los De la Reina que la dejó durante un tiempo en una silla de ruedas.

Hace poco, también fuimos testigos de la pelea entre Andrés y Rodrigo y uno de sus protagonistas, Dani Tatay, nos ha contado algunos secretos de esa secuencia y de todo lo que hay detrás de este tipo de grabación.

Y es es que, en general, detrás de cada golpe, persecución o enfrentamiento hay un minucioso trabajo de ensayo y de preparación por parte de todo el equipo que exigue una gran coordinación.

"Me encantan estas secuencias de acción"

Dani Tatay ha contado cómo afrontan los actores este tipo de estas espectaculares secuencias que siempre nos dejan con la boca abierta. El intérprete ha explicado que, a pesar de la comlejidad de este tipo de escenas, para él son muy divertidas de interpretar: "Salimos un poco de la zona de confort".

El actor nos ha confesado que la pelea entre Andrés y Rodrigo la interpretaron los propios actores y que no hubo dobles ya que en otro tipo de escenas de acción si se necesita que algún especialista sea quien realice ese tipo de secuencias de riesgo.

Dani Tatay nos ha contado que al final este tipo de escenas de pelea son como una coreografía en la que los actores tienen que seguir una serie de pasos y posiciones para que parezca una pelea de verdad, pero sin golpes y sin poner en riesgo a los actores de la serie.

Un especialista les enseña los movimientos de esta coreografía, los actores lo ensayan y luego la produccion y postproducción lo montan todo para que la escena resulte lo más críeble posible, nos ha contado. "Hacen magia", nos ha confesado el actor admitiendo que a él le encantó grabar esta secuencia y las de acción, en general, ya que se puede mostrar mucho más a nivel interpretativo.

¿Y a vosotros os gustó el resultado final? ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado Dani Tatay y sigue disfrutando de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 y Atresplayer.

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