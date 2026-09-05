Conoce el lado más personal de Carolina Román, la actriz que da vida a Bianca en Sueños de libertad

¡Bianca se ha convertido en uno de los personajes más arrolladores de Sueños de libertad!

La expareja de Fina se presentó en Toledo dispuesta a recuperar a la fotógrafa y está dispuesta a todo por conseguirlo, ¡aunque eso implique entrometerse en la relación de Marta y Fina!

La argentina se ha colado de lleno en la vida de la fotógrafa y también ha hecho muy buenas migas con Digna. No obstante, Marta no ha tardado en descubrir sus verdaderas intenciones.

La hija de Damián está convencida de que Bianca está tratando de poner a Fina en su contra, ¡y le ha dejado claro que no lo va a permitir!

Detrás de este arrollador personaje se esconde Carolina Román, una consolidada actriz, dramaturga y directora argentina. Para conocer su lado más personal, la intérprete se ha sometido a un divertido test. ¡Descúbrelo!

El lado personal de Carolina Román

¿Carolina Román es más de dulce o de salado?, ¿de playa o de montaña?, ¿cuál es su película favorita? ¿y su cantante por excelencia? Son solo algunas de las preguntas que la intérprete nos ha respondido.

Además, la actriz argentina también nos confiesa qué personaje de Sueños de libertad le hubiera gustado interpretar si no fuera Bianca. ¡Y su respuesta no es para menos!

¡Dale al play y disfruta al completo de este test! Y no te pierdas de lunes a viernes, tienes una cita con Sueños de libertad, a las 15:45h en Antena 3. ¡O adelántate a su emisión con atresplayer!

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