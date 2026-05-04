Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés y Rodrigo, cara a cara en una brutal pelea en la fábrica

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

¡Paula confesará a Manuela que está enamorada de Tasio! La joven no podrá seguir engañándose a sí misma y se desahogará con la gobernanta.

Mientras, Carmen seguirá sospechando que entre su marido y la asistenta hay algo más y se derrumbará con David, que no dudará en consolarla con un emotivo abrazo ¡Tasio será testigo de este momento!

En otro orden de cosas, Pablo propondrá producir solo los perfumes De la Reina que sean más rentables para no perder la identidad de la empresa. ¿Aceptará Gabriel?

Mientras, Gorito y Álvaro ultimarán el gran golpe con el que podrán ganar mucho dinero y tendrán que decidir si involucrarse aún más en el robo.

Finalmente, Valentina sentirá el apoyo de los De la Reina y se refugiará en la casa familiar de la macabra presencia de Rodrigo.

Además, Andrés plantará cara al militar y se medirán en un peligroso enfrentamiento ante de la presencia de Valentina y Begoña. ¿Cómo terminará?

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