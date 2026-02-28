¿Quién sabe más sobre Sueños de libertad? Natalia Sánchez y Dani Tatay se enfrentan al test definitivo

Sueños de libertad acaba de cumplir dos años en emisión consolidando su éxito.

El 25 de febrero de 2024 se estrenaba esta historia que ya ha conquistado a miles de espectadores y que promete, con nuevas tramas y nuevos personajes, sorprendernos todavía más.

Tras más de 500 capítulos, hemos celebrado por todo lo alto este segundo aniversario con los protagonistas de Sueños de libertad y hemos estrenado un nuevo cartel oficial.

Cartel de la nueva temporada de Sueños de libertad | Atresmedia

Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón, Ana Carlota Fernández, Xenia Tostado, Fernando Andina e Itziar Atienza han visitado las instalaciones de Atresmedia para formar parte de esta gran celebración.

Natalia Sánchez y Dani Tatay no han dudado en poner a prueba si son o no unos verdaderos fans de Sueños de libertad respondiendo a las preguntas del test definitivo de la serie más vista de la televisión.

¿Cómo se llama el shippeo entre Begoña y Andrés? o ¿cómo se llamaba el primer marido de Marta?

¿Natalia Sánchez y Dani Tatay habrán acertado?, ¿Quién de los dos habrá contestado correctamente a más preguntas? Dale al play para descubrirlo y ponte tú también a prueba en este test sobre tu serie favorita.