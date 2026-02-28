Antena3
¿Quién sabe más sobre Sueños de libertad? Natalia Sánchez y Dani Tatay se enfrentan al test definitivo

Los protagonistas de la serie más vista de la televisión se atreven a responder a las preguntas más divertidas de la ficción que triunfa en las tardes de Antena 3.

Julia Zapata López | María Sicilia Fernández | Lena Rodríguez
Sueños de libertad acaba de cumplir dos años en emisión consolidando su éxito.

El 25 de febrero de 2024 se estrenaba esta historia que ya ha conquistado a miles de espectadores y que promete, con nuevas tramas y nuevos personajes, sorprendernos todavía más.

Tras más de 500 capítulos, hemos celebrado por todo lo alto este segundo aniversario con los protagonistas de Sueños de libertad y hemos estrenado un nuevo cartel oficial.

Cartel de la nueva temporada de Sueños de libertad
Cartel de la nueva temporada de Sueños de libertad | Atresmedia

Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón, Ana Carlota Fernández, Xenia Tostado, Fernando Andina e Itziar Atienza han visitado las instalaciones de Atresmedia para formar parte de esta gran celebración.

Natalia Sánchez y Dani Tatay no han dudado en poner a prueba si son o no unos verdaderos fans de Sueños de libertad respondiendo a las preguntas del test definitivo de la serie más vista de la televisión.

¿Cómo se llama el shippeo entre Begoña y Andrés? o ¿cómo se llamaba el primer marido de Marta?

¿Natalia Sánchez y Dani Tatay habrán acertado?, ¿Quién de los dos habrá contestado correctamente a más preguntas? Dale al play para descubrirlo y ponte tú también a prueba en este test sobre tu serie favorita.

Con un nombre falso y tras ser atracada, Beatriz consigue entrar en casa de Begoña, aumentando en nerviosismo de Gabriel.

