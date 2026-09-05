¿Se parecen Zeynep y Leyla? Así son los dos papeles protagonistas de Cemre Baysel en Atresmedia

Cemre Baysel es la actriz que interpreta a una de las protagonistas de El secreto, la nueva serie que llega a los domingos de Antena 3. Zeynep es una chica humilde, dulce y trabajadora, que pondrá patas arriba la vida de los Tecer y que estamos seguros que se ganará el cariño de los espectadores desde el primer episodio.

Si visteis Leyla, la serie que arrasó en Nova, reconoceréis a esta actriz, ya que fue la encargada de dar vida a esta protagonista que tanto había sufrido en su infancia. Aunque Zeynep y Leyla son completamente diferentes, estos dos personajes tienen varias similitudes que resultan curiosas.

¿En qué se parecen Zeynep y Leyla?

Leyla era una joven dulce y honesta cuya infancia estaba marcada por la tragedia tras perder a su madre y su padre y ser abandonada por su madrastra. Regresó a la vida de esta mujer convertida en una chef de renombre para vengarse de ella, aunque sus planes poco a poco fueron cambiando.

A pesar de su sed de venganza, Leyla era una mujer con buen corazón y los espectadores empatizaron con ella desde el principio. Además, luchaba ante las injusticias y trataba de ayudar a aquellos que lo necesitaban.

Zeynep se parece mucho a Leyla en ese aspecto. La protagonista de El secreto también destaca por su nobleza y su gran corazón y lo demostrará en cuanto conozca a Kader, una niña de seis años que vive un infierno de malos tratos con unos padres adoptivos que no la quieren.

Zeynep hará todo lo posible por proteger a esa niña y su vida acabará cambiando por completo al conocer a los Tecer. También protagonizará una historia de amor, que todavía no sabemos si será posible o imposible, al igual que hizo Leyla en su día con Cino.

Aunque con el paso de los capítulos iréis conociendo más a Zeynep, estamos convencidos de que Cemre Baysel volverá a robarse el corazón de los espectadores. ¡Te esperamos los domingos a las 22:00 horas en Antena 3!

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