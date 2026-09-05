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¿Se parecen Zeynep y Leyla? Así son los dos papeles protagonistas de Cemre Baysel en Atresmedia

La actriz que protagoniza El Secreto, la nueva serie de Antena 3, ya ha protagonizado otra exitosa ficción que conquistó a los espectadores en Nova. ¿Qué similitudes tendrán estos dos papeles?

¿Se parecen Zeynep y Leyla? Así son los dos papeles protagonistas de Cemre Baysel en Atresmedia

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Patri Bea
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Cemre Baysel es la actriz que interpreta a una de las protagonistas de El secreto, la nueva serie que llega a los domingos de Antena 3. Zeynep es una chica humilde, dulce y trabajadora, que pondrá patas arriba la vida de los Tecer y que estamos seguros que se ganará el cariño de los espectadores desde el primer episodio.

Si visteis Leyla, la serie que arrasó en Nova, reconoceréis a esta actriz, ya que fue la encargada de dar vida a esta protagonista que tanto había sufrido en su infancia. Aunque Zeynep y Leyla son completamente diferentes, estos dos personajes tienen varias similitudes que resultan curiosas.

¿En qué se parecen Zeynep y Leyla?

Leyla era una joven dulce y honesta cuya infancia estaba marcada por la tragedia tras perder a su madre y su padre y ser abandonada por su madrastra. Regresó a la vida de esta mujer convertida en una chef de renombre para vengarse de ella, aunque sus planes poco a poco fueron cambiando.

A pesar de su sed de venganza, Leyla era una mujer con buen corazón y los espectadores empatizaron con ella desde el principio. Además, luchaba ante las injusticias y trataba de ayudar a aquellos que lo necesitaban.

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Zeynep se parece mucho a Leyla en ese aspecto. La protagonista de El secreto también destaca por su nobleza y su gran corazón y lo demostrará en cuanto conozca a Kader, una niña de seis años que vive un infierno de malos tratos con unos padres adoptivos que no la quieren.

Zeynep hará todo lo posible por proteger a esa niña y su vida acabará cambiando por completo al conocer a los Tecer. También protagonizará una historia de amor, que todavía no sabemos si será posible o imposible, al igual que hizo Leyla en su día con Cino.

Aunque con el paso de los capítulos iréis conociendo más a Zeynep, estamos convencidos de que Cemre Baysel volverá a robarse el corazón de los espectadores. ¡Te esperamos los domingos a las 22:00 horas en Antena 3!

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