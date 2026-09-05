Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

Albert Baró presenta a Germán en A la deriva: “Estará remando a contracorriente”

El actor interpreta a uno de los supervivientes del naufragio, un joven que luchará por defender su identidad en una época en la que no resulta nada fácil.

Alberto Baró

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

Albert Baró se mete en la piel de Germán en A la deriva, la serie que llega este 20 de septiembre a atresplayer: “Es uno de los supervivientes del naufragio, hijo de Rosa y el hermano pequeño de esta familia”, explica el actor. Su personaje ha vivido siempre comparándose con su hermano mayor: “Siento que Germán ha crecido bajo la sombra de Cristóbal”.

"Es un personaje que luchará por defender sus sentimientos"

Albert Baró

El regreso a Bastuel obligará a Germán a enfrentarse a sus propios conflictos: “Es un personaje que se mueve mucho en la dualidad entre quién soy y quién debo ser”, adelanta Baró. A lo largo de la serie, el joven luchará por defender sus sentimientos, sus valores y su identidad en una sociedad que no está preparada para aceptarlos: “Estará remando a contracorriente”.

Paula Echevarría

Lo que más atrajo al intérprete fue la vulnerabilidad de un personaje reservado y lleno de emociones que no siempre consigue exteriorizar: “Piensa más de lo que habla y siente más de lo que expresa”, asegura Albert Baró. A la deriva se estrena el próximo 20 de septiembre en atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » A la deriva

Publicidad

Series

¿Se parecen Zeynep y Leyla? Así son los dos papeles protagonistas de Cemre Baysel en Atresmedia

¿Se parecen Zeynep y Leyla? Así son los dos papeles protagonistas de Cemre Baysel en Atresmedia

Sonsoles Ónega explica por qué ambientó Las hijas de la criada en Galicia: “Es un personaje más”

Sonsoles Ónega explica por qué ambientó Las hijas de la criada en Galicia :“Es un personaje más”

Alberto Baró

Albert Baró presenta a Germán en A la deriva: “Estará remando a contracorriente”

Conoce el lado más personal de Carolina Román, la actriz que da vida a Bianca en Sueños de libertad
¡No te lo pierdas!

Conoce el lado más personal de Carolina Román, la actriz que da vida a Bianca en Sueños de libertad

Iván Muelas presenta a Cihan antes del estreno de El secreto: “Es el malo entre los malos”
El secreto

Iván Muelas presenta a Cihan antes del estreno de El secreto: “Es el malo entre los malos”

Cihan y Alya
En tierra lejana

Cihan acaba de encontrar la felicidad con Alya y descubre que Boran está vivo: ¿qué pasará ahora entre ellos?

La felicidad de Cihan y Alya salta por los aires. Boran sigue vivo y oculto a ojos de todos. Cihan guarda ahora el secreto más duro de Mardin.

"Volveremos a casa contigo o sin ti": el próximo jueves, segundo capítulo de Las hijas de la criada
A las 23:00h

"Volveremos a casa contigo o sin ti": el próximo jueves, segundo capítulo de Las hijas de la criada

En el próximo episodio de Las hijas de la criada viviremos un salto temporal de casi 17 años y descubriremos cómo está siendo la vida de los Valdés Lazariego en Cuba y de la familia de Renata en Galicia.

Cihan

Cihan se debate entre callar el secreto de Boran o contárselo a Alya en los próximos capítulos de En tierra lejana

Capítulo 641 de Sueños de libertad; 4 de septiembre: Eduardo y Roque estrechan lazos como padre e hijo

Capítulo 641 de Sueños de libertad; 4 de septiembre: Eduardo y Roque estrechan lazos como padre e hijo

Gabriel deja a Beatriz sin palabras al confesarle que no pedirá la nulidad matrimonial: "Es lo mejor para mi hijo"

Gabriel deja a Beatriz sin palabras al confesarle que no pedirá la nulidad matrimonial: "Es lo mejor para mi hijo"

Publicidad