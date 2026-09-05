Albert Baró presenta a Germán en A la deriva: “Estará remando a contracorriente”

Albert Baró se mete en la piel de Germán en A la deriva, la serie que llega este 20 de septiembre a atresplayer: “Es uno de los supervivientes del naufragio, hijo de Rosa y el hermano pequeño de esta familia”, explica el actor. Su personaje ha vivido siempre comparándose con su hermano mayor: “Siento que Germán ha crecido bajo la sombra de Cristóbal”.

"Es un personaje que luchará por defender sus sentimientos"

El regreso a Bastuel obligará a Germán a enfrentarse a sus propios conflictos: “Es un personaje que se mueve mucho en la dualidad entre quién soy y quién debo ser”, adelanta Baró. A lo largo de la serie, el joven luchará por defender sus sentimientos, sus valores y su identidad en una sociedad que no está preparada para aceptarlos: “Estará remando a contracorriente”.

Lo que más atrajo al intérprete fue la vulnerabilidad de un personaje reservado y lleno de emociones que no siempre consigue exteriorizar: “Piensa más de lo que habla y siente más de lo que expresa”, asegura Albert Baró. A la deriva se estrena el próximo 20 de septiembre en atresplayer.

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