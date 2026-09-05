Entrevista
Albert Baró presenta a Germán en A la deriva: “Estará remando a contracorriente”
El actor interpreta a uno de los supervivientes del naufragio, un joven que luchará por defender su identidad en una época en la que no resulta nada fácil.
Publicidad
Albert Baró se mete en la piel de Germán en A la deriva, la serie que llega este 20 de septiembre a atresplayer: “Es uno de los supervivientes del naufragio, hijo de Rosa y el hermano pequeño de esta familia”, explica el actor. Su personaje ha vivido siempre comparándose con su hermano mayor: “Siento que Germán ha crecido bajo la sombra de Cristóbal”.
"Es un personaje que luchará por defender sus sentimientos"
El regreso a Bastuel obligará a Germán a enfrentarse a sus propios conflictos: “Es un personaje que se mueve mucho en la dualidad entre quién soy y quién debo ser”, adelanta Baró. A lo largo de la serie, el joven luchará por defender sus sentimientos, sus valores y su identidad en una sociedad que no está preparada para aceptarlos: “Estará remando a contracorriente”.
Lo que más atrajo al intérprete fue la vulnerabilidad de un personaje reservado y lleno de emociones que no siempre consigue exteriorizar: “Piensa más de lo que habla y siente más de lo que expresa”, asegura Albert Baró. A la deriva se estrena el próximo 20 de septiembre en atresplayer.
Más Noticias
- Un pasado que vuelve a sus vidas: A la deriva, estreno el 20 de septiembre en atresplayer
- Ian Losada es Bruno, el hijo de Lucía y Héctor en A la deriva: “Es miedoso, simpático y distraído”
- Michel Noher presenta a Tristán en A la deriva: “Tiene un sentido de la fidelidad y de la justicia muy especial”
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad