Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 641

“Suéltala”: Julia defiende a Begoña ante Gabriel tras ser testigo de una fuerte discusión entre ambos

La pequeña ve como el empresario coge con fuerza a su madre por el brazo.

“Suéltala”: Julia defiende a Begoña ante Gabriel tras ser testigo de una fuerte discusión entre ambos

Publicidad

La tensión cada vez es más evidente entre Gabriel y Begoña. Las discusiones son el pan de cada día en la casa del matrimonio.

Y ahora las fotos “comprometidas” entre Andrés y Begoña han desatado el caos en Gabriel que, una vez más, no ha podido reprimir sus celos y rabia hacia su primo.

La discusión entre la pareja ha sido tan fuerte que el empresario ha cogido a la enfermera por el brazo y Julia… ¡lo ha visto todo!

La pequeña ha entrado en la habitación de sus padres, alertada por los gritos, y no ha dudado en salir en defensa de su madre: “Suéltala. ¿Por qué la tratas así?”, le ha dicho la niña a Gabriel.

El empresario ha salido huyendo de casa y, ya a solas, Begoña le ha explicado a su hija que ha sido una discusión sin más y le ha prometido que no volverá a pasar.

Le ha dicho que van a solucionar sus problemas y que siempre estarán juntos como una familia feliz, pero parece que Julia ya no cree que sus palabras…

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Cihan

Cihan se debate entre callar el secreto de Boran o contárselo a Alya en los próximos capítulos de En tierra lejana

Capítulo 641 de Sueños de libertad; 4 de septiembre: Eduardo y Roque estrechan lazos como padre e hijo

Capítulo 641 de Sueños de libertad; 4 de septiembre: Eduardo y Roque estrechan lazos como padre e hijo

Gabriel deja a Beatriz sin palabras al confesarle que no pedirá la nulidad matrimonial: "Es lo mejor para mi hijo"

Gabriel deja a Beatriz sin palabras al confesarle que no pedirá la nulidad matrimonial: "Es lo mejor para mi hijo"

¡Todo era una estrategia! La nueva jugada de Bianca para separar a Marta y Fina
Capítulo 641

¡Todo era una estrategia! La nueva jugada de Bianca para separar a Marta y Fina

“No me llamo Antonia”: Beatriz sueña que revela a Begoña toda la verdad
Capítulo 641

“No me llamo Antonia”: Beatriz sueña que revela a Begoña toda la verdad

Paula Echevarría
Estreno

Un pasado que vuelve a sus vidas: A la deriva, estreno el 20 de septiembre en atresplayer

Paula Echevarría, Daniel Grado y Michel Noher encabezan el reparto de una historia apasionante.

“Suéltala”: Julia defiende a Begoña ante Gabriel tras ser testigo de una fuerte discusión entre ambos
Capítulo 641

“Suéltala”: Julia defiende a Begoña ante Gabriel tras ser testigo de una fuerte discusión entre ambos

La pequeña ve como el empresario coge con fuerza a su madre por el brazo.

Oya Unustasi, actriz de El secreto

Oya Unustasi avisa sobre Berrak antes del estreno de El secreto: “Es una mujer un poco tóxica”

Las hijas de la criada triunfa en Antena 3: mejor estreno de una serie en más de un año

Las hijas de la criada triunfa en Antena 3: se convierte en el mejor estreno de una serie en más de un año

Ian Losada es Bruno en A la deriva

Ian Losada es Bruno, el hijo de Lucía y Héctor en A la deriva: “Es miedoso, simpático y distraído”

Publicidad