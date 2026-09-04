“Suéltala”: Julia defiende a Begoña ante Gabriel tras ser testigo de una fuerte discusión entre ambos

La tensión cada vez es más evidente entre Gabriel y Begoña. Las discusiones son el pan de cada día en la casa del matrimonio.

Y ahora las fotos “comprometidas” entre Andrés y Begoña han desatado el caos en Gabriel que, una vez más, no ha podido reprimir sus celos y rabia hacia su primo.

La discusión entre la pareja ha sido tan fuerte que el empresario ha cogido a la enfermera por el brazo y Julia… ¡lo ha visto todo!

La pequeña ha entrado en la habitación de sus padres, alertada por los gritos, y no ha dudado en salir en defensa de su madre: “Suéltala. ¿Por qué la tratas así?”, le ha dicho la niña a Gabriel.

El empresario ha salido huyendo de casa y, ya a solas, Begoña le ha explicado a su hija que ha sido una discusión sin más y le ha prometido que no volverá a pasar.

Le ha dicho que van a solucionar sus problemas y que siempre estarán juntos como una familia feliz, pero parece que Julia ya no cree que sus palabras…

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