Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María le propone a Pablo que sea el represente de las acciones de Julia en la empresa

María se marcha a París pero antes se asegura de que Salazar se encargue de las acciones de su sobrina.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María le propone a Pablo que sea el represente de las acciones de Julia en la empresa

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

¡María se va definitivamente de la casa de los De la Reina! María se marchará a París a comenzar desde cero. Pero antes se asegurará de que Pablo Salazar se encargue de las acciones de la pequeña Julia.

Además, Miguel Salazar confirmará a Begoña y Gabriel una gran noticia: ¡Juanito se está recuperando! La fiebre le ha bajado y el bebé estará cada vez más estable después de días de mucha incertidumbre.

Por otra parte, Valentina le pondrá excusas a Claudia para no contarle toda la verdad. Y la amiga de Cloe comentará preocupada sobre Rodrigo, “¿si ha llegado hasta aquí, que le impide que vuelva a hacerlo?

Mabel lo tendrá claro, ¡se va a Barcelona a recuperar a Oriol! Después de que su exnovio la dejará, la hija de los Salazar no piensa quedarse de brazos cruzados.

Por último, Luis creará un nuevo perfume que no le gustará nada a Gabriel. “Has pedido un tiempo precioso en crear un perfume que no nos sirve para nada”, comentará el De la Reina. ¿Conseguirá sacar su idea adelante el hijo de Digna?

Si no puedes esperar, adelántate al próximo capitulazo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María le propone a Pablo que sea el represente de las acciones de Julia en la empresa

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María le propone a Pablo que sea el represente de las acciones de Julia en la empresa

Capítulo 494 de Sueños de libertad, 9 de febrero: Begoña, emocionada al saber que su bebé podría salvarse mientras María decide marcharse

Capítulo 494 de Sueños de libertad, 9 de febrero: Begoña, emocionada al saber que su bebé podría salvarse mientras María decide marcharse

María miente a Andrés diciéndole se va a Málaga cuando en realidad se marcha a París, ¿qué estará ocultando?

María miente a Andrés diciéndole se va a Málaga cuando en realidad se marcha a París, ¿qué estará ocultando?

Miguel Salazar descubre un nuevo medicamento que podría salvar la vida de Juanito en una carrera contrarreloj
Capítulo 494

Miguel Salazar descubre un nuevo medicamento que podría salvar la vida de Juanito en una carrera contrarreloj

Claudia se queda muy decepcionada, ¡su cita con Salva no sale como ella esperaba!
Capítulo 494

Claudia se queda muy decepcionada, ¡su cita con Salva no sale como ella esperaba!

Marisol es contratada como secretaria para la nueva empresa de Damián, ¿Cómo reaccionará Pablo Salazar cuando lo descubra?
Capítulo 494

Marisol es contratada como secretaria para la nueva empresa de Damián, ¿Cómo reaccionará Pablo Salazar cuando lo descubra?

El marido de Nieves le había pedido a su antigua secretaria, y amante, que se marchara de Toledo, pero Marisol no piensa irse.

María descarga toda su rabia contra la familia antes de marcharse de casa de los De la Reina
Capítulo 494

María descarga toda su rabia contra la familia antes de marcharse de casa de los De la Reina

María comunica que se marcha de Toledo después de haberle concedido a Andrés a la nulidad matrimonial.

Ifakat y Orhan

“Me aseguraré de que ese niño no nazca”: la terrible amenaza de Ifakat a Orhan

Manu Baqueiro

Así definen los actores Perdiendo el juicio: "La serie tiene dramas peculiares que no se han visto en televisión"

En tierra lejana

"Solo quiero marcharme con mi hijo": En tierra lejana, domingo, lunes y martes en Antena 3

Publicidad