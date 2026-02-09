Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María le propone a Pablo que sea el represente de las acciones de Julia en la empresa

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

¡María se va definitivamente de la casa de los De la Reina! María se marchará a París a comenzar desde cero. Pero antes se asegurará de que Pablo Salazar se encargue de las acciones de la pequeña Julia.

Además, Miguel Salazar confirmará a Begoña y Gabriel una gran noticia: ¡Juanito se está recuperando! La fiebre le ha bajado y el bebé estará cada vez más estable después de días de mucha incertidumbre.

Por otra parte, Valentina le pondrá excusas a Claudia para no contarle toda la verdad. Y la amiga de Cloe comentará preocupada sobre Rodrigo, “¿si ha llegado hasta aquí, que le impide que vuelva a hacerlo?

Mabel lo tendrá claro, ¡se va a Barcelona a recuperar a Oriol! Después de que su exnovio la dejará, la hija de los Salazar no piensa quedarse de brazos cruzados.

Por último, Luis creará un nuevo perfume que no le gustará nada a Gabriel. “Has pedido un tiempo precioso en crear un perfume que no nos sirve para nada”, comentará el De la Reina. ¿Conseguirá sacar su idea adelante el hijo de Digna?

