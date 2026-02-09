María miente a Andrés diciéndole se va a Málaga cuando en realidad se marcha a París, ¿qué estará ocultando?

María ha hecho una llamada para preguntar por los horarios del tren a París.

No aguanta un minuto más en la casa de los De la Reina. Abandonada por Gabriel, con quien mantuvo una aventura y ahora que la nulidad matrimonial está en marcha, no le queda otra que irse lejos de Toledo.

Sin embargo, ha mentido a Andrés. Le ha dicho que se va a trabajar a Málaga cuando en realidad está organizando todo a última hora para irse a la capital francesa.

¿A qué se debe esta decisión tan precipitada? Parece que por fin María se va para no volver.