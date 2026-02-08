Antena3
Semana del 9 al 13 de febrero

Avance semanal de Sueños de libertad: María se marcha de casa de los De la Reina, ¿para siempre?

María se va de Toledo. Le dirá a Andrés que se marcha a Málaga, pero en realidad se irá a París. ¿Qué ocultará?

La próxima semana en Sueños de libertad...

Juanito seguirá muy grave. Luz y Miguel darán con diagnóstico de Juanito: encefalitis. Juntos tratarán dar con la clave para bajarle al bebé la inflamación en el cerebro. Finalmente, será Miguel el que de con uni medicamento que podría salvar la vida de Juanito. ¿Lo conseguirá?

Mientras tanto, Begoña decidirá que su bebé debe ser bautizado por lo que pueda pasar. La enfermera le dirá a Julia y a Andrés que sean los padrinos.

Andrés. Begoña, Gabriel, Marta, Julia y Juanito en el capítulo 494 de Sueños de Libertad
Andrés. Begoña, Gabriel, Marta, Julia y Juanito en el capítulo 494 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Por otro lado, Damián le pedirá a Tasio que podrían contratar a una nueva secretaria para su nuevo negocio y Marisol, la que fue amante de Pablo Salazar, será una de las candidtas. ¿Será la elegida?, ¿Se quedará en Toledo?

Tasio y Damián en el capítulo 497 de Sueños de Libertad
Tasio y Damián en el capítulo 497 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Claudia se llevará un chasco en la cena con Salva. No será la cita romántica que ella imaginaba y se quedará muy decepcionada cuando descubra que ha invitado también a otros compañeros de la colonia.

Además, Valentina llamará a su madre por teléfono. No le desvela dónde está y le dirá que no puede volver.

Por otro lado, Mabel estará decicida a recuperar a su novio Oriol y será capaz de hacer lo imposible por conseguirlo. ¿Qué pasará?

Mabel y Nieves en el capítulo 494 de Sueños de Libertad
Mabel y Nieves en el capítulo 494 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Y María pondrá punto y final a su estancia en casa de los De la Reina tras aceptar darle la nulidad a Andrés. La joven se irá despidiendo de la familia sin dejar puntada sin hilo.

Le dirá a Damián que siempre supo de los planes de Gabriel. Le echará en cara que por su culpa se casó con Andrés sabiendo que su hijo no la quería y le acabará confesando que no sabe que hará con las acciones de Julia ahora que se va.

Además, María humillará a Digna. Le dirá que se cree la dueña y señora de la casa cuando es solo una mujer que hasta hace dos días lle lavaba la ropa y le servía café. No es nadie.

Digna y María en el capítulo 494 de Sueños de Libertad
Digna y María en el capítulo 494 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Antes de marcharse, María le dirá a Andrés que se marcha a Málaga ya que allí ha encontrado trabajo como traductora, pero en realidad se marchará a París. ¿Qué estará ocultando?

No te pierdas todo lo que va a pasar en los próximos capítulos de Sueños de libertad.

