Capítulo 492

“Me rindo”: María cede al chantaje de Andrés y acepta la nulidad matrimonial a cambio de no ir a la cárcel

La joven le promete a Andrés que hará todo lo que esté en su mano para acelerar el proceso y romper definitivamente su matrimonio.

Aunque se resistía, finalmente María se ha visto obligada aceptar el trato de Andrés cuando ha visto que su marido se disponía a llamar a la guardia civil para denunciarla por adulterio.

Al ver que no había otra salida y para evitar pasar el resto de su vida entre rejas, la joven le dice a su marido que se rinde y que acepta darle la nulidad de su matrimonio.

María, que consiguió hace un tiempo que la nulidad se paralizara gracias don Pedro, le dice a Andrés que no sabe si podrá conseguir ese documento en el que por fin dejarán de ser un matrimonio.

Andrés le advierte que debe hacer lo que sea para convencer a Mercader y que este le de la nulidad. Si no lo consigue, seguirá adelante con su amenaza y hará hasta lo imposible para que vaya a la cárcel.

“Dame la libertad y déjame vivir mi vida”, le dice Andrés mientras María no para de llorar, derrotada, intentando explicarle que todo lo que ha hecho ha sido por él y por permanecer a su lado. ¿Qué pasará?, ¿María conseguirá la nulidad?

