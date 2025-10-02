Irene y Cristina siguen investigando sobre la desaparición de José, ¿conseguirán encontrarlo con vida?

Desde que Irene le contó a Cristina que don Pedro estaba detrás de la desaparición de José, su padre biológico, la joven está dispuesta a todo por encontrarlo.

Cristina e Irene se ponen manos a la obra y buscan pistas que le lleven hasta él.

Mientras tanto, Irene descubre que su hermano ingresaba todos los meses una cantidad de dinero a un sargento corrupto, probablemente ese hombre esté relacionado con la desaparición de José.

La hermana de don Pedro llega a la conclusión de que José… ¡está vivo! Y anima a Cristina a que no pierda la esperanza de encontrarlo ya que la joven cree que es prácticamente imposible llegar hasta él.

Irene le dice que está dispuesta a continuar con la búsqueda sola, pero Cristina no piensa dejar a su madre sola: “Lo encontraremos juntas”, le dice. ¿Qué pasará?