Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 406

Irene y Cristina siguen investigando sobre la desaparición de José, ¿conseguirán encontrarlo con vida?

Madre e hija unen fuerzas en busca de nuevas pistas para encontrar pistas que les lleven hasta al padre biológico de Cristina.

Irene y Cristina siguen investigando sobre la desaparición de José, ¿conseguirán encontrarlo con vida?

Publicidad

Desde que Irene le contó a Cristina que don Pedro estaba detrás de la desaparición de José, su padre biológico, la joven está dispuesta a todo por encontrarlo.

Cristina e Irene se ponen manos a la obra y buscan pistas que le lleven hasta él.

Mientras tanto, Irene descubre que su hermano ingresaba todos los meses una cantidad de dinero a un sargento corrupto, probablemente ese hombre esté relacionado con la desaparición de José.

La hermana de don Pedro llega a la conclusión de que José… ¡está vivo! Y anima a Cristina a que no pierda la esperanza de encontrarlo ya que la joven cree que es prácticamente imposible llegar hasta él.

Irene le dice que está dispuesta a continuar con la búsqueda sola, pero Cristina no piensa dejar a su madre sola: “Lo encontraremos juntas”, le dice. ¿Qué pasará?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Irene, desesperada, pide ayuda a Damián para encontrar a José

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Irene, desesperada, pide ayuda a Damián para encontrar a José

Capítulo 406 de Sueños de libertad; 2 de octubre: Carmen y Gema le cuentan a Tasio su idea para relanzar el nuevo perfume

Capítulo 406 de Sueños de libertad; 2 de octubre: Carmen y Gema le cuentan a Tasio su idea para relanzar el nuevo perfume

“Santiago está muerto”: Marta le confiesa a Andrés toda la verdad

“Santiago está muerto”: Marta le confiesa a Andrés toda la verdad

Irene y Cristina siguen investigando sobre la desaparición de José, ¿conseguirán encontrarlo con vida?
Capítulo 406

Irene y Cristina siguen investigando sobre la desaparición de José, ¿conseguirán encontrarlo con vida?

Julia consuela a Marta tras derrumbarse al recordar a Fina: “No llores tía, estoy aquí contigo”
Capítulo 406

Julia consuela a Marta tras derrumbarse al recordar a Fina: “No llores tía, estoy aquí contigo”

Gabriel logra ganarse a Isabel prometiéndole un futuro juntos: “Llevaré a cabo mi venganza contigo a mi lado”
Capítulo 406

Gabriel logra ganarse a Isabel prometiéndole un futuro juntos: “Llevaré a cabo mi venganza contigo a mi lado”

El abogado le cuenta a la ex secretaria de la fábrica su plan contra los de la Reina y ella le perdona.

Ángela conquista el mundo: se convierte en todo un fenómeno global que arrasa en más de 40 países
Todo un éxito

Ángela conquista el mundo: se convierte en todo un fenómeno global que arrasa en más de 40 países

La ficción, que se estrenó en exclusiva atresplayer y pudo verse posteriormente en el prime time de Antena 3, se alza en el top 1 del ranking de series más vistas en habla no inglesa en países como Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía o Suiza.

Tolga habla con Evren sobre su ruptura con Bahar

"No se quede desarraigado": el consejo de Tolga a Evren sobre su ruptura con Bahar

“Ese loco viene a matarnos”: Saúl sale de la cárcel y pone en alerta a Octavio y Mónica, esta noche en La Encrucijada

“Ese loco viene a matarnos”: Saúl sale de la cárcel y pone en alerta a Octavio y Mónica, esta noche en La Encrucijada

"Vas a ser mamá": Begoña descubre que está embaraza en los próximos capítulos de Sueños de libertad

"Vas a ser mamá": Begoña descubre que está embarazada en los próximos capítulos de Sueños de libertad

Publicidad